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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Getir CEO'sunun görevine son verildi! 'Nazım Salur'un oğulları görevime son verdi' - İş-Yaşam Haberleri

        Getir CEO'sunun görevine son verildi! 'Nazım Salur'un oğulları görevime son verdi'

        Son dönemde kurucuları ve yatırımcısı Abu Dabi merkezli devlet fonu Mubadala arasındaki kriz ile gündeme gelen yerli girişim Getir cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin 2022'den beri CEO koltuğunda oturan Batuhan Gültakan'ın görevine son verildi. Görevden ayrılış süreci ile ilgili Reuters'a konuşan Gültakan, "Geçen hafta Getir'in kurucusu Nazım Salur'un oğullarından oluşan Türk Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeden görevime son verdi. Ben kendim bırakmadım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 16:00 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:00
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        Getir CEO'sunun görevine son verildi
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        Online market hizmeti veren yerli girişim Getir cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Şirketin 2022'den beri CEO koltuğunda oturan Batuhan Gültakan'ın görevine son verildi.

        Reuters'dan Ebru Tuncay ve Federico Maccioni'nin haberine göre, Gültakan görevden ayrılışı ile ilgili olarak, "Geçen hafta Getir'in kurucusu Nazım Salur'un oğullarından oluşan Türk Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeden görevime son verdi. Ben kendim bırakmadım" dedi.

        Getir kaynakları, Gültakan'ın Getir'in en büyük hissedarı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlet yatırım fonu Mubadala'nın tam desteğini sürdürdüğünü ve fonun Gültakan'ı eski görevine döndürmek için harekete geçebileceğini belirtiyor.

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        Getir'in değerleme tutarı bir zamanlar 10 milyar doların üzerindeydi ancak pandemi sonrasında talebin beklenenden daha yavaş olması nedeniyle bu rakamda hızlı düşüş yaşandı. Getir'in güncel değerleme tutarının 2.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

        ŞİRKET İKİYE BÖLÜNDÜ

        Haziran ayında Mubadala ile yeniden yapılanma planı üzerinde anlaşmaya varan Getir, ikiye bölünerek online market ve yemek teslimat hizmetlerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yatırım şirketi Mubadala'ya satılması konusunda el sıkışmıştı.

        Bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden ise kurucular ile fon arasında kriz patlak verdi.

        Ocak ayında açıklamalarda bulunan Getir kurucusu Nazım Salur, Mubadala'yı haklarına çökmeye çalışmakla suçladı. Salur, "BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor" dedi.

        Getir, Haziran ayında yaptığı açıklamada 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını ve şirket yapılanmasını değiştirdiğini duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada stratejik bir yeniden yapılanmaya gidildiği ve iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edeceği belirtilmişti.

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        Buna göre, Mubadala Investment Company, getirdiği yatırımın ardından, şirketin Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip oldu. Nazım Salur ve Getir'in kurucuları ise yeni yapılanma sonrası oluşan grupta azınlık hisselerine sahip olmaya ve yönetim kurulunda yer almaya devam etti.

        Diğer grubun yönetimi ise Getir Kurucusu Nazım Salur ve diğer kurucularda oldu. Bu şirket, n11, GetirBiTaksi ve GetirAraç, Getirİş ve FreshDirect hizmetlerini yönetirken, Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar ise bu hizmetleri kapsayan grupta azınlık hissesine sahip olmuştu.

        TÜRKİYE'NİN İKİNCİ 'UNICORN'U OLDU

        İlk yatırımını 2017 ve 2018 yıllarında toplam 4 milyon dolar olarak alan Getir, 2020 yılına gelindiğinde Michael Moritz'ten 38 milyon dolarlık bir yatırım aldı.

        Ocak 2021'de, Base Partners ve Crankstart Foundation liderliğinde 8 yatırımcıdan 128 milyon dolarlık bir yatırım alan girişim, Mart 2021'de Sequoia Capital ve Tiger Global Management'tan 300 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Getir, bu yatırım turunun ardından Türkiye'nin ikinci milyar dolarlık girişimi (unicorn) oldu.

        Haziran 2021'de ise 6 yatırımcıdan 555 milyon dolarlık başka bir yatırım alan Getir, Mart 2022'de Mubadala ve Tiger Global Management'tan 768 milyon dolarlık bir yatırım daha aldı. Bu yatırımla birlikte değerlemesini de 11,8 milyar dolara taşıdı.

        2023'ün ikinci çeyreğinde Mubadala, Getir'e 435,5 milyon euro daha yatırım yaptı. Bu süreçte Getir'in toplamda yaklaşık 2,3 milyar dolar yatırım aldığı belirtildi.

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