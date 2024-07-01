Evrenin muazzam yapısı içinde Güneş, dünyamız için vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Ancak, her yıldız gibi Güneş'in de bir ömrü var. Bilim insanları, Güneş'in yaşam süresini ve patlamasının ne zaman olacağını tahmin etmek için çeşitli yöntemler kullanıyor. Peki Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? İşte detaylar...