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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Avusturya - Türkiye maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Avusturya: 1 - Türkiye: 2 MAÇ SONUCU

        Avusturya - Türkiye maçının tüm detayları HTSPOR'da. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, turnuvanın sürpriz ekibini Merih Demiral'in 1. ve 59. dakikalarda attığı gollerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Millilerin rakibi, Romanya'yı eleyen Hollanda oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.07.2024 - 10:06 Güncelleme: 03.07.2024 - 00:05
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        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi.

        DAKİKA 1 MERİH!..

        Milliler adeta golle başlarken ceza alanındaki karambolde son dokunuşu yapan Merih Demiral ile 1. dakikada öne geçti.

        İKİNCİ YARIDA YİNE MERİH!

        İlk yarı böyle biterken Merih Demiral bir kez daha sahneye çıktı. Milli savunmacı, 59. dakikada Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda kafayla farkı ikiye çıkardı.

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        Avusturya, 66. dakikada Gregoritsch ile farkı bire indirse de kalan sürede skoru koruyan Milliler 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

        RAKİBİMİZ HOLLANDA!

        A Milli Takım, Romanya'yı 3-0'lık skorla eleyen Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Dev maç 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR - İLK YARI

        Türkiye 1. dakika içinde öne geçti. Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

        5. dakikada Avusturya gole yaklaştı. Schmid'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında karambol yaşandı. Arka direğe seken topa müdahale eden Merih Demiral, Baumgartner'in meşin yuvarlağı boş kaleye göndermesine izin vermedi.

        19. dakikada kaleci Pentz'in önde olduğunu gören Arda Güler, orta sahadan kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

        25. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Arda Güler, sağ kanattan köşe vuruşunu tehlikeli noktaya gönderdi. Kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        İKİNCİ YARI

        51. dakikada Avusturya tehlikeli geldi. Posch'un ara pasında Arnautovic, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arnautovic'in vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Mert Günok, gole izin vermedi.

        53. dakikada Avusturya gole yaklaştı. Üst üste attığı çalımlarla ceza sahasına giren Laimer'in yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

        59. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-2.

        66. dakikada Avusturya golü buldu. Sabitzer sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı. Kale sahası önündeki Posch'un kafayla arka direğe gönderdiği topu Gregoritsch, filelerle buluşturdu: 1-2.

        90+4. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Milli futbolcunun rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Pentz topu çıkarmayı başardı.

        90+5. dakiklada Avusturya beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortaya Baumgartner'in kale sahasındaki kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.

        Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.

        AVUSTURYA: 1 - TÜRKİYE: 2

        Stat: Leipzig

        Hakemler: Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)

        Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart (Dk. 64 Wöber), Mwene (Dk. 46 Prass), Seiwald, Sabitzer, Laimer (Dk. 64 Grillitsch), Baumgartner, Schmid (Dk. 46 Gregoritsch), Arnautovic

        Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek (Dk. 58 Salih Özcan), Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü (Dk. 83 İrfan Can Kahveci), Kenan Yıldız (Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu), Arda Güler (Dk. 78 Okay Yokuşlu)

        Goller: Dk. 1 ve 59 Merih Demiral (Türkiye), Dk. 66 Gregoritsch (Avusturya)

        Sarı kartlar: Dk. 11 Orkun Kökçü, Dk. 42 İsmail Yüksek (Türkiye), Dk. 38 Schmid, Dk. 53 Lienhart (Avusturya)

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