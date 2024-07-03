Mert Günok öyle bir kurtarış yaptı ki: Ahtapot musun, örümcek misin! - Futbol Haberleri

Mert Günok öyle bir kurtarış yaptı ki: Ahtapot musun, örümcek misin! - Futbol Haberleri

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Merih Demiral'ın 1 ve 59'da attığı gollerle 2-0'ı bulurken Avusturya 66. dakikada Gregoritsch ile farkı bire indirdi.

Rakip son bölümde baskısını artırırken Milliler, direnmeye devam etti.

NEFES KESTİ Herkesin nefesini tuttuğu 90+4'te ise Mert Günok sahneye çıktı. Michael Gregoritsch'in kafa vuruşunu tecrübeli kaleci çizgi üstünde kurtarırken bu pozisyonla birlikte de mücadele noktalandı. O esnada TRT spikeri Özkan Öztürk'ün "Ahtapot musun, örümcek misin, harikasın Mert" sözleri yaşananların özeti oldu. İşte o kurtarış: REKLAM 🇹🇷🚫Mert Günok'tan inanılmaz kurtarış!pic.twitter.com/7YtYbtrMyw — Habertürk Spor (@HTSpor) July 2, 2024 Öte yandan Avusturya'nın söz konusu pozisyonda Mert Günok'un kurtarışının matematiksel oranı da geceye damga vurdu. Bir kalecinin bu pozisyonu kurtarmasına verilen oran yüzde 6 olarak kayıtlara geçti.

MAÇIN ARDINDAN KONUŞTU A Milli Takım'da yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Mert Günok, Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mert Günok karşılaşmayla ilgili, "Konuşmakta zorlanabilirim. Çok güzel bir galibiyet oldu. Duasını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı. Tecrübel file bekçisi ayrıca, ''Daha yolumuz uzun. İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Bu galibiyet bizi moral olarak üst seviyeye çekti. İnşallah devam edeceğiz." dedi.

MERİH DEMİRAL: NASIL ÇIKARDIN? O pozisyonla ilgili olarak Mert Günok'la konuşan Merih Demiral "Oğlum Merto, nasıl çıkardın? Allah çarpsın…" ifadelerini kullandı.

(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır)