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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bekir Karasu'nun otopsi raporu: Boğularak öldürülmüş | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Elleri bağlı bulunan Prof. Dr. Bekir Karasu'nun ön otopsi raporu: Boğularak öldürülmüş!

        Eskişehir'de, kayıp olarak aranırken, Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi'nden geçen bölümünde ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun, ön otopside boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 5 şüphelinin gözaltında olaya ilişkin savcılık, dosya hakkında gizlilik kararı aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 07:18 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:17
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        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
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        Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran’da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu.

        KAMERADAN ARACI TESPİT EDİLDİ

        Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi.

        TELEFON SİNYALLERİ TAKİBE ALINDI

        Mobese görüntülerinin yanı sıra cep telefonu sinyallerini takip eden polis ekiplerince, Karasu’nun cansız bedeni Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi’nden geçen Porsuk Çayı’nda bulundu.

        ​ÖN OTOPSİ: BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde otopsisi yapılan Karasu’nun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Yakınları tarafından hastanedeki işlemlerinin ardından alınan Prof. Dr. Bekir Karasu’nun cenazesi, öğretim üyesi olduğu Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı önüne getirildi.

        CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

        Karasu için burada tören düzenlendi. Törene Prof. Dr. Bekir Karasu’nun annesi Solmaz, erkek kardeşi Mustafa Karasu ile akademisyenler, öğrenciler ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan katıldı.

        "ÇOK SEVİLEN BİR İNSANDI"

        Rektör Prof. Dr. Özcan, Prof. Dr. Bekir Karasu’nun çok sevilen insan olduğunu ifade ederek, “Biz gerçekten kendisini çok seviyoruz. Hocamız çok uzun yıllar önce özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın, cam seramikle ilgili olarak, çok iyi kitaplar yazdılar o dönemde. Bilimsel anlamda birçok çalışmaya katkı verdi. Geçmiş yıllarda epey sayıda atıf aldı, birçok sayıda makalesi vardı.

        "BİLİMSEL ANLAMDA BİRÇOK ÇALIŞMAYA KATKI VERDİ"

        Bölümümüzün daha sonra malzeme mühendisliğine evrildiği dönemde de çok büyük katkıları oldu. Benim hatırladığım kimseyi kırmayan, çok mütevazi ve aynı zamanda da çok iyi bir insandı" dedi. Törende Prof. Dr. Karasu’nun annesi Solmaz Karasu ile kardeşi Mustafa Karasu taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

        BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ KATILMADI

        Prof. Dr. Karasu’nun cenazesi okunan özgeçmişi ve duaların ardından Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde Merkez Fatih Camii’ne getirildi. Cenazeye Karasu ailesinin yakınları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Prof. Dr. Bekir Karasu, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Prof. Dr. Bekir Karasu’nun bir süredir sorunlar yaşadığı eşiyle boşanma aşamasında olduğu bu nedenle eşinin, üniversite ve cenaze namazına da katılmadığı öğrenildi.

        DOSYAYA GİZLİLİK KARARI

        Prof. Dr. Bekir Karasu hakkındaki ‘cinayet’ soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. Öte yandan savcılık, Karasu’ya ilişkin soruşturma dosyasıyla ilgili gizlilik kararı aldı.

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        #Son dakika haberler
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