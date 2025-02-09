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        Haberler Dünya Yunanistan, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle adalardaki okullarda tatil süresini uzattı | Dış Haberler

        Yunanistan, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle adalardaki okullarda tatil süresini uzattı

        Yunanistan'da son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle alınan önlemler kapsamında adalarda eğitime bir hafta daha ara verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.02.2025 - 09:40 Güncelleme: 09.02.2025 - 09:40
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        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
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        Yunanistan'da, son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketten etkilenen adalarda eğitime verilen aranın 1 hafta uzatılması kararlaştırıldı.

        Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, yetkililer ve uzmanlardan oluşan heyetin yaptığı toplantıda, Ege'deki Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime verilen aranın bir hafta uzatılması yönünde karar alındı.

        Söz konusu adalarda, sismik hareketlilik nedeniyle 3 Şubat'tan itibaren okullar tatil edilmişti.

        Olası büyük bir depreme karşı tedbiren bu adalardaki tüm etkinlikler iptal edilmiş, halkın toplu halde kapalı alanlarda bulunmaması istenmişti.

        Ayrıca, bölgeye arama kurtarma ekipleri, insansız hava araçları ve jeneratörler sevk edilmişti.

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        DEPREM FIRTINASI SÜRÜYOR

        Santorini ve Amorgos arasındaki Anydros deniz alanında 1 Şubat'tan bu yana en büyüğü 5.1 olmak üzere 800'den fazla deprem meydana geldi. Sismik aktivitenin volkanik değil, tektonik hareketlerden kaynaklandığı ifade edildi.

        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis geçtiğimiz gün Santorini'ye yaptığı ziyarette acil durum hazırlık tesislerinde incelemelerde bulunurken, adanın güney bölgesinde acil tahliye rotası oluşturulması amacıyla 3 milyon euro tutarında finansman paketi açıklamıştı.

        Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

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