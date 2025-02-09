Alanyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Mourinho'nun Alanyaspor 11'i!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde son 5 maçını kazanan Fenerbahçe evinde uzun süredir mağlup olmayan Alanyaspor'u geçip Avrupa maçı öncesi haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde 9 eksik bulunuyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve Mourihno'nun muhtemel 11'i...
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacak.
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Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
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Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
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Alanyaspor ise ligde ve kupada evinde çıktığı son 7 maçı kazanırken oldukça başarılı bir performans sergiledi. Sami Uğurlu'nun ekibi 28 puanla 9. sırada bulunuyor.
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9 EKSİK
Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 9 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür ve Ognjen Mimovic müsabakada forma giyemeyecek.
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3 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.
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4 BİNİNCİ GOL HEYECANI
Fenerbahçe'de, Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor.
Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak.
Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.
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18. RANDEVU
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 18. kez ligde mücadele edecek.
İki ekibin bugüne kadar 17 lig mücadelesinde Fenerbahçe 10 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 37 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü.
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İşte Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i:
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İrfan Can Eğribayat
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Levent Mercan
- 12
Çağlar Söyüncü
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Milan Skriniar
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Fred
- 15
Oğuz Aydın
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- 16
Amrabat
- 17
Filip Kostic
- 18
Dusan Tadic
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- 19
Talisca
- 20
Edin Dzeko