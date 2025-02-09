Alanyaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Mourinho'nun Alanyaspor 11'i!

18. RANDEVU

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 18. kez ligde mücadele edecek.

İki ekibin bugüne kadar 17 lig mücadelesinde Fenerbahçe 10 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 37 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 17 gol gördü.