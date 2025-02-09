Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        57
        Fenerbahçe
        FB
        51
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        43
        ikas Eyüpspor
        EYP
        39
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Göztepe
        GÖZ
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Trabzonspor
        TS
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        25
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        20
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol 2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları - Futbol Haberleri

        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları

        Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. 2. ve 3. Lig'lerde yaşanacak mücadeleleri HT Spor platformlarından seyredebilirsiniz. İşte karşılaşmaların canlı yayını...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 10:29 Güncelleme: 09.02.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

        Nesine 2. Lig 21. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 19. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 6 maç belirlendi.

        İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇLARI

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        14.00 Muş Spor Kulübü - Bursaspor (HT Spor TV)

        14.00 Anadolu Üniversitesi - Belediye Kütahyaspor (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 2. Grup

        14.00 Balıkesirspor - Silivrispor (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 4. Grup

        14.00 Zonguldakspor FK - Akedaş Epsaş K. Maraş İstiklal (HT Spor YouTube)

        2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Almanya'da son seçim anketi
        Almanya'da son seçim anketi
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        LÖSEV'e bağışladığı 8 villa 'Şirinler Köyü' olacak
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Habertürk Anasayfa