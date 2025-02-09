2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları

Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. Nesine 2. ve 3. Lig'de haftanın kritik maçları HT Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Nesine 2. Lig 21. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 19. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 6 maç belirlendi.

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İŞTE GÜNÜN CANLI YAYINLANAN MAÇLARI

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Muş Spor Kulübü - Bursaspor (HT Spor TV)

14.00 Anadolu Üniversitesi - Belediye Kütahyaspor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00 Balıkesirspor - Silivrispor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Zonguldakspor FK - Akedaş Epsaş K. Maraş İstiklal (HT Spor YouTube)

2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.