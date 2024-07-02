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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da tüyleri diken diken eden anlar! Rehin aldığı oğlu ve kızını tabancayla öldürüp, intihar etti! | Son dakika haberleri

        Rehin aldığı oğlu ve kızını tabancayla öldürüp, intihar etti

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde tüyleri diken diken anlar! İnşaat Mühendisi M.K., çocukları Y. ve D.K.'i tabancayla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Keklik, rehin aldığı iki çocuğunu tabancayla vurup, ardından aynı silahla kendisini de vurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 22:16 Güncelleme: 02.07.2024 - 23:16
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        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde, İnşaat Mühendisi M.K., evde rehin aldığı oğlu Y. (14) ile kızı D.K.'i (11) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

        Olay yerine gelen anne C.Y.K ise sinir krizi geçirdi. M.K.'nin alkol ve kumar bağımlısı olduğu, eşiyle de boşanma aşamasında bulunduğu öğrenildi.

        ÇOCUKLARIN ARDINDAN KENDİSİNİ VURDU

        ​Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde bağlı olan Naci Çakır Mahallesinde meydana geldi. İnşaat Mühendisi M.K., çocukları Y. ve D.K'yi tabancayla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Keklik, rehin aldığı iki çocuğunu tabancayla vurup, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. Eve giren ekiplerce yapılan kontrolde 3 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ve 2 çocuğunun cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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        ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Çocukların annesi C.Y.K. ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Anne, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Alkol ve kumar bağımlısı olduğu iddia edilen M.K.'nin, C.Y.K. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

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