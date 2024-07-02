Ankara'da tüyleri diken diken eden anlar! Rehin aldığı oğlu ve kızını tabancayla öldürüp, intihar etti! | Son dakika haberleri

Ankara'da tüyleri diken diken eden anlar! Rehin aldığı oğlu ve kızını tabancayla öldürüp, intihar etti! | Son dakika haberleri

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, İnşaat Mühendisi M.K., evde rehin aldığı oğlu Y. (14) ile kızı D.K.'i (11) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Olay yerine gelen anne C.Y.K ise sinir krizi geçirdi. M.K.'nin alkol ve kumar bağımlısı olduğu, eşiyle de boşanma aşamasında bulunduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARIN ARDINDAN KENDİSİNİ VURDU ​Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde bağlı olan Naci Çakır Mahallesinde meydana geldi. İnşaat Mühendisi M.K., çocukları Y. ve D.K'yi tabancayla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Keklik, rehin aldığı iki çocuğunu tabancayla vurup, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. Eve giren ekiplerce yapılan kontrolde 3 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ve 2 çocuğunun cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. REKLAM

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ Çocukların annesi C.Y.K. ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Anne, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Alkol ve kumar bağımlısı olduğu iddia edilen M.K.'nin, C.Y.K. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.