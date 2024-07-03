Millilerin, Avusturya maç sonu görüntüleri ekranlara yansımadı!
A Milli Takımımız, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Avrupa Şampiyonası'na altıncı kez katılan ay-yıldızlılar, EURO 2008'den bu yana ilk kez çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Milli Takımımız büyük efor harcadığı müsabakanın son düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Ay-yıldızlıların maç sonu görüntüleri de gündeme oturdu
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
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Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı.
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Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.
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ÇEYREK FİNALDE RAKİP HOLLANDA
A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
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Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği çeyrek final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.
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Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
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ÜÇÜNCÜ KEZ ÇEYREK FİNALDEYİZ
A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde mücadele edecek.
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Milli takım, daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de çeyrek finalde yer almıştı.
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Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.
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Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.
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A Milli Futbol Takımını, Avusturya karşısında öne geçiren golü 57. saniyede atan Merih Demiral, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en hızlı ikinci golünü attı.
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En hızlı gol rekorunu, bu turnuvada Arnavut oyuncu Nedim Bajrami, 23. saniyede İtalya karşısında attığı golle kırmıştı.
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Merih'in golü, şampiyonada grup aşamasından sonra atılan en hızlı gol olarak kayıtlara geçti.
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Rekor 67. saniyede Yunanistan filesini havalandıran Rus oyuncu Dmitri Kirichenko'ya aitti.
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Merih, A Milli Takım formasıyla 48. maçında 3. kez gol sevinci yaşadı.
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A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek bu maçta gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.
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Orkun ve İsmail, ay-yıldızlı ekibin Hollanda ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinde forma giyemeyecek.
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Milli futbolcu İrfan Can Kahveci şampiyonada ilk kez Avusturya karşısında sahaya çıktı.
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Grup maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can, Avusturya karşılaşmasının 83. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu.
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Millilerin maç sonu yaşadığı sevinç de gündeme oturdu. İşte son düdük sonrasında ay-yıldızlı futbolcuların yaşadığı sevinç anları...
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