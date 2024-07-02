EURO 2024 son 16 turundaki rakibimiz D Grubu'nu Hollanda ile Fransa'nın önünde lider tamamlayan Avusturya'ydı. Şampiyona öncesi hazırlık maçında rakibimizde 6-1'lik farklı bir skorla kaybetmiştik.

Avusturya, sonuca direkt etki eden yıldız oyuncu bulunmasa da Ralf Rangnick'in takıma kazandırdığı "disiplinli ve sistematik oyun" özelliğiyle dikkati çeken ve turnuvanın sürpriz ekibiydi. Aldığı sonuçlarla da bunu hem bahis oranlarında hem de otoriteleri ters köşe yaparak kanıtlamıştı.

F Grubu'nda Portekiz mağlubiyetiyle el birliğiyle kaosa sürüklenen Milliler için Çekya maçı sonrası mesaj belliydi. Klasikleşen sözler etrafında "Bir oluruz yolunda hadi bastır gönüller coşsun" birleşme zamanı gelmişti.

Sahadaki 5-3-2 dizilişimiz çıplak gözle görünürken henüz 57. saniyede ilk golü bulduk. Kart cezalısı Samet'in yerine mücadeleye ilk 11'de başlayan Merih milyonları ayağa kaldıran golü kaydetti. Bu golden sonra savunma zamanıydı. Merih attığı golün ardından savunmada da harika işlere imza attı. İlk 45 dakika böyle geçerken; ikinci yarıda Avusturya ağırlığını hissettirdi.

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Ancak Montella yönetimindeki Milliler; İtalyan işi savunmasıyla rakibine geçit vermedi... Ön alan baskısını bu kadar iyi yapan, geriden oyun kurulumunu ise gerek 2+1, gerek 3+1 gerek 4+1 gibi varyasyonlarla çeşitlendirerek sorun çözebilen bir rakip karşısında neredeyse tehlike bile yaşamadık.

Arnautovic'in karşı karşıya kaldığı pozisyon belki de Avusturya'nın üretebildiği tek sekans olurken Milliler, bu kez oyunu bozulan değil; oyun bozan takım oldu. İster otobüs çekmek olsun ister etten duvar örmek... İtalyan hoca farkını savunmada sanatıyla da konuşturdu.