Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Fransız basınından sürpriz bir iddia geldi. RMC Sport'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler Lille ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Yusuf Yazıcı için devreye girdi.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
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Haberin detayında, Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçei yakın zamanda yıldız orta sahaya teklifte bulunacak.
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27 yaşındaki başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 42 resmi maça çıkarken, 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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Yusuf Yazıcı, EURO 2024'te mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alıyor.
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MILAN DA DEVREDE
Öte yandan haberde; Yusuf Yazıcı ile İtalya Serie A devi Milan'ın da yakından ilgilendiği aktarıldı. Milan Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın, Lille'den eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi.
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