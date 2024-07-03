Ünlülerden milli gurur
Türkiye, EURO 2024'te Avusturya'yı yenerek çeyrek finale kaldı. Avrupa'nın en iyi 8 takımından biri olmayı garantileyen millilerin galibiyeti, büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Ünlüler, o mutluluğu ve gururu paylaştı
EURO 2024'te Türkiye, son 16 maçında Avusturya'yı 2 - 1 yenerek çeyrek finale kaldı.
Almanya'nın Leipzig şehrinin Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanan maçta golleri; Merih Demiral attı.
Avrupa'nın; Almanya, İspanya, Portekiz, İngiltere, İsviçre, Fransa ve Hollanda ile birlikte en iyi 8 takımından biri olmayı garantileyen Türkiye, çeyrek final maçını, 6 Temmuz'da Berlin Olympiastadion'da Hollanda ile oynayacak.
Türkiye'nin çeyrek finale kalması, tüm ülkeyi büyük bir sevince boğdu.
Ünlüler, mutluluklarını, gururlarını paylaşımlarıyla gözler önüne serdi.
HÜLYA KOÇYİĞİT
FİLİZ AKIN
HÜLYA AVŞAR
SÜHA UYGUR
HANDE ATAİZİ
"Bizim çocuklar"...
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT
NAZAN ŞORAY
İBRAHİM BÜYÜKAK
CEM GELİNOĞLU
MÜJDE UZMAN
ZEYNEP KOÇAK
ŞAHAN GÖKBAKAR
"Ne mutlu Türk'üm diyene!"
TOLGAHAN SAYIŞMAN
BEHZAT UYGUR
"Tebrikler milli takım. Bence o müthiş müvadelenin fotoğrafı Mert'in bu olağanüstü kurtarışı oldu."