Mehmet Ayan yazdı: Viyana'dan Kanije'ye!
A Milli Takım, Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, tarihi zaferi kaleme aldı
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Tadından yenmez bir ilk yarı... Golle başlayan kalan 45 dakikada da geçen 6 devrenin fevkinde bir oyun...
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Turnuva boyu, golü attıktan, avantajlı pozisyona geçtikten sonra "gözümüze ışık tutulmuş tavşana döndüğümüzden" tedirgin olmadık desek yalan olur.
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Bilhassa, 10.dakikaya kadar olan baskıyı kırmamız maçta kalmamızın önemli işaretiydi. Sonrasında oyunu da ele aldık.
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İki bekimiz Ferdi ve Mert'in kenarlara derinlik vermeleri, ortadaki tüm oyuncuları rahatlattı.
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Kaan da savunmaya sağ stoper bölgesine mevzi alınca oyuna iyi yayıldık. Kenan evladımız dışındaki 10 oyuncu da görevlerini bihakkın yerine getirdiler.
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Orkun iyi oyunuyla adeta liderlik etti merkezde. Savunucularımızdansa Merih Demiral, milli takımdaki kariyer maçlarından birini oynadı.
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Merkezden gelme teşebbüslerini hep kenara yönlendirdik. Gelen ortaları da kafayla topladık, savuşturduk. Arkadaki 7'li bloğu bozmadık. Çıkışlarda Arda ile Barış'ı aradık; bazen de bulduk.
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Hataya yer olmayan bir 46 dakika ile taptaze umutlarımızı dipdiri hale getirerek gittik soyunma odasına... Ne güzel oldu... Ne iyiydi...
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İkinci yarıya başlarken deneyimli hoca Ralf Ragnick, Mwene'nin yerine Prass'ı, Schmid'in yerine Gregoritsch'i alarak başladı.
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Değişiklikler etkisini ilk 10 dakika "fena" gösterdi. Etkili pozisyonlar buldular. 51'de Mert Günok, Çekya maçının 44.dakikasında yaptığından yaparak, öyle bir kurtarış yaptı ki...
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Orada 1-1 olsa bu umutlu/olumlu satırları yazabilir miydik bilemem! Sonrasında Merih'in golüyle 2-0'ı bulduk. Ama oyunu kaybettik...
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Kalan 30 dakika adeta kalp çarpıntısı... Son saniyelerde Mert'in ikonik kurtarışı, Merih'in maç boyu hücumda savunmada yazdığı kahramanlık destanı, tüm oyuncuların ortaya koyduğu büyük oyun...
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İlk yarıda Viyana kuşatması, ikinci yarı ise bildiğin Kanije savunması...
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Yine harika bir zafer... Yine güzel çocuklar... Yine bizim çocuklarımız... Sırada portakalı soymak mı var dersiniz?
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