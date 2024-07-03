Merih Demiral tarih yazdı!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral da tarih yazdı.

Türkiye 1. dakika içinde öne geçti. Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

Ay-yıldızlılar maçın kalanında rakibinin bir golüne engel olamasa da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

Turnuvanın saha içi organizasyonu ve detaylarıyla en çok sonuç alabilen ekiplerinden olan Avusturya'yı kendi silahıyla vurduk. Uzun boylu ve fizikli oyuncu grubuna sahip Avusturya karşısında perdeyi henüz ilk dakikada Merih Demiral'ın golüyle açtık.

Müsakabanın devamında da Avusturya'ya net bir gol şansı tanımayan Milliler, 59'da yine Merih Demiral'la farkı 2'ye çıkardı. Yine Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda benzer bir organizasyonla sahne alan Merih bu kez kafa vuruşuyla rakip fileleri buldu.

İKİ GOL İKİ REKOR!

Merih Demiral turnuvada kaydettiği iki golle iki rekor birden kırdı! 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ağlarını iki kez sarsan Nihat Kahveci'den sonra bir EURO maçında iki gol atan ilk oyuncu olan Merih Demiral bir de global rekora imza attı.