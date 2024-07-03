Merih Demiral tarih yazdı!
A Milli Takımımız, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerken Merih Demiral da çeyrek final biletini getiren golleri kaydetti. Ay-yıldızlıları 1 ve 59. dakikada attığı gollerle galibiyete taşıyan Merih tarihe geçti!
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral da tarih yazdı.
Türkiye 1. dakika içinde öne geçti. Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.
59. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-2.
Ay-yıldızlılar maçın kalanında rakibinin bir golüne engel olamasa da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.
İKİ DURAN TOP GOLÜ!
Turnuvanın saha içi organizasyonu ve detaylarıyla en çok sonuç alabilen ekiplerinden olan Avusturya'yı kendi silahıyla vurduk. Uzun boylu ve fizikli oyuncu grubuna sahip Avusturya karşısında perdeyi henüz ilk dakikada Merih Demiral'ın golüyle açtık.
Sağ kenardan Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşuna Abdülkerim Bardakcı hareketlenirken Avusturya savunmasının uzaklaştıramadığı topu takip eden Merih Demiral topu tavana astı ve skoru 1-0'a getirdi.
Müsakabanın devamında da Avusturya'ya net bir gol şansı tanımayan Milliler, 59'da yine Merih Demiral'la farkı 2'ye çıkardı. Yine Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda benzer bir organizasyonla sahne alan Merih bu kez kafa vuruşuyla rakip fileleri buldu.
İKİ GOL İKİ REKOR!
Merih Demiral turnuvada kaydettiği iki golle iki rekor birden kırdı! 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ağlarını iki kez sarsan Nihat Kahveci'den sonra bir EURO maçında iki gol atan ilk oyuncu olan Merih Demiral bir de global rekora imza attı.
Avusturya ağlarına iki gol gönderen Merih Demiral, Lilian Thuram'dan (Hırvatistan; 1998 Dünya Kupası) bu yana büyük turnuvalarda bir eleme maçında iki gol atan ilk savunma oyuncusu oldu (Avrupa Şampiyonası & Dünya Kupası).
EN ERKEN İKİNCİ GOL!
A Milli Futbol Takımını, Avusturya karşısında öne geçiren golü 57. saniyede atan Merih Demiral, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en hızlı ikinci golünü attı.
En hızlı gol rekorunu, bu turnuvada Arnavut oyuncu Nedim Bajrami, 23. saniyede İtalya karşısında attığı golle kırmıştı. Merih'in golü, şampiyonada grup aşamasından sonra atılan en hızlı gol olarak kayıtlara geçti. Rekor 67. saniyede Yunanistan filesini havalandıran Rus oyuncu Dmitri Kirichenko'ya aitti.
Merih, A Milli Takım formasıyla 48. maçında 3. kez gol sevinci yaşadı.
MERİH DEMİRAL'IN KÜNYESİ
Doğum tarihi/Yaş: 5 Mart 1998 (26)
Doğum yeri: Kocaeli / Türkiye
Boy: 1,90 m
Mevki: Defans - Stoper
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 16 milyon €
En yüksek piyasa değeri: 30 milyon € (3 Mart 2020)
TRANSFER GEÇMİŞİ
Fenerbahçe Alt. > Fenerbahçe U16
Fenerbahçe U16 > Fenerbahçe U19
Fenerbahçe U19 > Alcanenense - Bedelsiz
Alcanenense > Sporting B - 200 bin Euro
Sporting B > Sporting - Bedelsiz
Sporting > Alanyaspor - 3,5 milyon Euro
Alanyaspor > Sassuolo - 8 milyon Euro
Sassuolo > Juventus - 19.50 milyon Euro
Juventus > Atalanta - 21 milyon Euro
Atalanta > Al-Ahli - 16.6 milyon Euro
TOPLAM PERFORMANS: 188 MAÇ | 8 GOL | 6 ASİST | 14.147 DAKİKA
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Türkiye 47 maç 2 gol
Türkiye U21 13 maç
Türkiye U20 5 maç
Türkiye U19 10 maç 1 gol
Türkiye U18 2 maç
Türkiye U17 7 maç 1 gol