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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı! İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı! İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı

        İzmir'de 5 kişinin öldüğü ve 63 kişinin de yaralandığı patlamayla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı. Buna göre patlamaya neden olan tüpü değiştiren kişinin yetki belgesinin olmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 17:09 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:23
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        • 1

          İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin, olaydan bir gün önce tüpü değiştirdiği anlaşılan tutuklu M.K'nin, tüp değiştirme konusunda yetki belgesinin olmadığı belirtildi.

        • 2

          Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, patlamanın yaşandığı lokantayı, tutuklanan iş yeri sahibi G.K. geçen yıl ağustosta oğluyla işletmeye açtı. Kadın, oğlunun 4 ay sonra başka bir işe girmesi nedeniyle lokantayı tek başına işletmeye devam etti.

        • 3

          İş yeri hakkında geçen mayısta "ruhsatsız olduğuna" dair şikayet geldiği, işletmenin ruhsat başvurusunun bulunduğu ve konunun belediye tarafından değerlendirme aşamasında olduğu bilgisine ulaşıldı.

        • 4

          Patlamadan bir gün önce tüpü değiştiren M.K'nin ise ifadesinde Torbalı'da yıllardır bu işi yaptığını, gaz kaçağını kontrol ettiğini söylediği kaydedildi.

        • 5

          M.K'nin tüp değiştirme konusunda yetki belgesinin olmadığı ifade edildi. Soruşturma dosyasında, lokanta sahibi G.K'nin "Tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu" söylediği ifadesi de yer aldı.

        • 6

          İfadeler ve soruşturma kapsamında ulaşılan bilgiler doğrultusunda yapılan ilk değerlendirme, lokantanın tüp takıldıktan sonra 12 saat daha müşterilerine hizmet verdiği, tüpten sızan gazın kepenkle kapalı olan iş yerine dolduğu ve patlamanın bundan kaynaklandığı yönünde.

        • 7

          Olaya ilişkin hazırlanacak bilirkişi raporunda lokantada gaz açma ve kapatmaya ilişkin alarm sisteminin olup olmadığı, tüpün kapalı alanda bulunup bulunmadığı, havalandırmanın yeterli olup olmadığı, işletmede sanayi tipi tüpün kullanılmasının uygunluğu gibi hususlar araştırılacak.

        • 8

          Patlamanın yaşanmasıyla iş yeri kepenginin de lokantanın önünden geçen insanların üzerine savrulduğu vurgulandı. Öte yandan tutuklanan şüphelilerin herhangi bir suç kaydının olmadığı anlaşıldı.

        • 9

          NE OLMUŞTU?

          İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı.

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