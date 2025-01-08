Makarna yemenin bir şov olacağını kim düşünebilirdi ki? Bir avuç spagetti yemek bir zamanlar Napoli sokaklarında bir gösteriydi!

Amerikalı turist John Lawson Stoddard, Napoli’de bir gece 20 tabak makarna aldığını ve bunları sokakta izlemek için kullandığını yazmıştı. "Tabaklardan birini alan zavallı adamın üzerine birkaç diğeri atlar, haşlanmış makarnayı avuçlarıyla kapar ve boğazlarından aşağı bastırır," diye belirten Stoddard, bu manzaranın çarpıcı ama bir o kadar da trajik olduğunu söylemiştir. Makarna, yoksul halk için hem bir gıda hem de bir hayatta kalma aracıydı.