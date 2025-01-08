İngiliz otomobil markası Morgan Türkiye'ye geliyor

Türkiye otomotiv pazarına yeni bir marka geliyor. İngiliz otomobil üreticisi Morgan, Türkiye pazarına girmek için bir anlaşma imzaya attı.

Bu kapsamda, Yeniköy Motors, İngiliz otomotiv markası Morgan Motor Company ile distribütörlük anlaşması imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "1909’dan bu yana geleneksel zanaatkârlıkla yüzde 100 el yapımı ürettiği araçlarla ünlü Morgan Motors, her bir modelinde yüksek kalite ve detaylara büyük özen gösteriyor. Yeniköy Motors, bu işbirliğiyle Morgan Motors'un benzersiz üretim tekniklerini ve sürüş deneyimini Türkiye otomotiv pazarına sunmayı hedefliyor" denildi.

Geleneksel işçilik ile modern teknolojileri bir araya getiren Morgan, 115 yılı aşkın bir süredir Birleşik Krallık'ta üretim yapıyor.

Yeniköy Motors, İngiliz üretici Aston Martin ve Çinli Hongqi'nin ardından üçüncü bir markayı Türkiye'de temsil etmiş olacak.

Ürettiği retro tasarımlı otomobiller ile otomobil dünyasında farklı bir yer edinen İngiliz Morgan, 2019 yılında İtalyan bir finans kuruluşu olan Investindustrial'a satıldı. Morgan'ın satışı ile birlikte, İngiltere'de tüm otomotiv üreticilerin sahibi de İngiltere dışından yatırımcılar haline gelmişti.

Morgan, Bmw ile uzun yıllar süren stratejik işbirliği yürütüyor. Bu kapsamda bir süredir BMW'nin motorları Morgan modellerinde kullanılıyor.