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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi... Pera bebeği maganda öldürdü! | Son dakika haberleri

        Aydın'da dehşet! Pera bebeği maganda öldürdü

        Aydın'da düğün konvoyundan ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermi, evde annesiyle oynayan 11 aylık Pera bebeğin başına isabet etti. Dehşete düşüren olayda Pera bebek yaşamını yitirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:17 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:03
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        Pera bebeği maganda öldürdü!
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        Aydın'da düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi, evde annesiyle oynayan 11 aylık Pera bebeğin başına isabet etti.

        DHA'nın haberine göre bebek kurtarılamazken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Pera bebeğin dedesi Kerim Palabıyık, sosyal medya paylaşımında, "Canım torunumu hayattan koparan maganda, hala ortalarda serbest geziyor. Duyan gören varsa emniyete başvursun" dedi.

        YORGUN MERMİ BAŞINA İSABET ETTİ

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde meydana geldi. Evde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oyun oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi isabet etti. Mermi, evlerinin tavanından sekip Pera bebeğin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan bebek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buse-Ahmet Palabıyık çiftinin tek çocukları Pera bebek, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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        Olaydan sonra Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde geçen konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ilk etapta şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        "CİĞERİM YANIYOR"

        Pera bebeğin dedesi Kerim Palabıyık, sosyal medya hesabından, "Ciğerim yanıyor. Bu olayı gören duyan yok mu? Canım torunumu hayattan koparan maganda hala ortalarda serbest geziyor. Allah rızası için ele ele destek verelim. Bir duyan gören varsa emniyete başvursun. Silah atanın mutluluğu benim evime ateş düşürdü. Annesinin babasının feryatları ciğerlerimizi yakıyor. Düğünlerde eğlencelerde neden silah atılır" paylaşımı yaptı. Pera bebeğin, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin sürdüğü bildirildi.

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        #Pera Palabıyık
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