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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: UNESCO listesindeki Hevsel Bahçesi... Şaşırtan manzara | Son dakika haberleri

        UNESCO listesindeki Hevsel Bahçesi... Şaşırtan manzara!

        Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde yapılan çalışmada 3 bin 267 kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın 800 kilo esrar üretimine elverişli olduğu belirtildi. Kenevirler, numune alındıktan sonra yerinde imha edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 09:50 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:00
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        UNESCO listesindeki Hevsel Bahçesi... Şaşırtan manzara!
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        Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve karma timlerin katılımıyla dün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde çalışma yapıldı.

        20 FARKLI NOKTADA EKİM YAPILMIŞ

        DHA'da yer alan habere göre çalışmada, Hevsel'in 20 farklı noktasında 3 bin 267 kök kenevir ele geçirildi.

        KENEVİRLER İMHA EDİLDİ

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        Ele geçirilen miktarın 800 kilo esrar üretimine elverişli olduğu belirtildi. Kenevirler, numune alındıktan sonra yerinde imha edildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Diyarbakır
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