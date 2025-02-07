ABD'den UCM'ye yaptırım kararı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için çıkartılan yakalama kararından ötürü Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım kararı aldı.

Trump karara ilişkin gerekçe sunarak "Uluslararası Ceza Mahkemesine üye olmayan herhangi bir müttefikimiz için alınan kararlara karşıyız. UCM, ABD ve İsrail de dahil olmak üzere bazı müttefiklerinin personeli üzerinde yargı yetkisi iddia etmiş ve ön soruşturmalar açmıştır; ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef alan asılsız tutuklama kararları çıkartarak yetkisini kötüye kullanmıştır. Uluslararası Ceza Mahkemesine karşı alınacak önlemler, mülklerinin bloke edilmesi ve yetkililerinin ülkeye girişinin yasaklanmasını içerebilir. UCM'nin aldığı kararlar ulusal güvenliğimizi tehdit ederek egemenliğimizi ihlal ediyor. UCM'nin yarattığı tehdite karşın olağanüstü hâl ilan ediyorum." dedi.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) geçtiğimiz yıl İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Gazze'de yaşanan suçlarla ilgili hakkında yakalama kararı çıkartılan Binyamin Netanyahu, UCM'ye üye ülkelerden birine gitmesi hâlinde gözaltına alınarak tutuklanacak.