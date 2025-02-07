ABD Dışişleri Bakanı: Trump'ın amacı ülkeleri harekete geçirmek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze ile ilgili süren tartışmalara yönelik farklı görüşünü yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, son günlerdeki Gazze açıklamalarının diğer ülkeleri harekete geçirmek için yapıldığını belirten Rubio "Gazze yeniden inşa edilirken Filistinliler, geçici olarak başka bir yere gitmek zorunda kalacak. Endişelerini ifade eden ülkeler de bir çözüm bulmalı." dedi.

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Bölge ülkelerinin çözüm bulma konusunda bir adım atmadığını iddia eden Rubio, Filistinlilerin başka bir yere göç etmesinin gerçekçi bir yorum olduğunu savundu. Gazze'de bulunan patlamamış mühimmatların tehlike oluşturacağını belirten Rubio, Filistinlilerin göçünü zorunlu görüyor.

Rubio, diğer ABD'li yetkililerin aksine Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesinin geçici süreliğine olacağı konusundaki iddiasını sürdürüyor.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir