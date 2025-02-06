Galatasaray, Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı!

Galatasaray, Belçika temsilcisi Genk'ten Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta'yı 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü Racing Club Genk ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

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Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Genk'e 3 sezona yayılmış taksitlerle toplam 8 milyon avro bonservis ödeyeceği aktarıldı. Açıklamada, oyuncuya ödenecek yıllık ücretler ise "2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650 bin avro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 450 bin avro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 550 bin avro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 650 bin avro garanti ücret ödenecektir." şeklinde ifade edildi. Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır.



Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.… pic.twitter.com/h3HDQwsHe1 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 6, 2025