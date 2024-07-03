A Milli Takım'ın Avusturya zaferi Avrupa'da ses getirdi! "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"

Daily Mail: "Olması gerektiği gibi ateşli bir turnuva futbolu gecesi. Takımlar hayatları buna bağlıymış gibi oynuyor ve çok sayıda kırmızı giymiş insan yağmur altında çılgınca bir aşağı bir yukarı zıplıyordu. Avusturya, Ralf Rangnick tarafından tasarlanan pres yöntemiyle ve Mart ayında Türkleri 6-1 yendikleri düşünüldüğünde, büyük bir inançla geldi. Ancak Türkiye'de ölçülemeyen, tahmin edilemeyen, hatta bu ülkede başından beri onlarla birlikte olan bir destek gücünden kaynaklanan ateşli bir şey var. Bu muazzam taraftar ve oyuncu kaynaşması, hesaba katılması gereken bir güç."