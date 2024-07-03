ABD Başkanı Biden'dan düello itirafı: Sahnede neredeyse uyuyakalacaktım

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ABD Başkanı Joe Biden, 28 Haziran akşamı rakibi Donald Trump ile çıktığı münazarada performansının kötü olduğunu kabul etti ve iki yurt dışı seyahati sonrasında 'jet lag' yaşadığını söyledi.

Biden'a kendi partisinden 'çekil' çağrısı Haberi Görüntüle

Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık Seçimleri'nde yarışması muhtemel iki isim, 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden ve 78 yaşındaki eski ABD Başkanı Donald Trump 28 Haziran akşamı canlı yayında karşı karşıya gelmişti. 4 yıl sonra gerçekleşen bu düello, Biden'a 'seçimden çekil' çağrılarıyla son bulmuştu.

"NEREDEYSE SAHNEDE UYUYAKALACAKTIM" ABD Başkanı Biden dün akşam yaptığı konuşmada performansının kötü olduğunu kabul etti ve "Gerçek şu ki en iyi gecemi geçirmedim. Tartışmadan kısa süre önce dünya çapında birkaç seyahatim oldu. Bu bir mazeret değil biliyorum ama ekibimi dinlemedim ve neredeyse sahnede uyuyakalıyordum" dedi. REKLAM

Biden, Haziran ayı içinde Fransa ve İtalya'ya gitmişti. Washington'a dönmeden önce ise 15 Haziran'da Los Angeles'ta eski ABD Başkanı Barack Obama ile bağış toplama etkinliğine katılmıştı. Trump ile karşılaşmasından günler önce ise Camp David'de ekibiyle birlikte tartışmaya hazırlanmıştı. Reuters/Ipsos tarafından son yapılan ankete göre ise, her üç Demokrattan biri Biden'ın yeniden aday olmaması gerektiğini söylüyor.