REKLAM advertisement1

Konutlarda 2 yıldır uygulanan yüzde 25'lik kira zam tavanı uygulaması dün itibarıyla sona erdi. Dolayısıyla artık iş yerlerinde olduğu gibi konutlarda da 12 aylık enflasyon ortalaması zam sınırı olacak.

TÜİK'in bugün açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 65.07 olarak gerçekleşti.

Dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 65.07 olacak.