Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapılacak.

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Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 19,31 oranında zamlanacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları zam oranı arasında temmuz ayında 5,42 puan fark olacak.

Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 11.367 TL’den 14.178 TL’ye çıkacak.

Zamla birlikte en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.206 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 14.740 TL’den 17.587 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 18 bin 120 TL’den 21.619 TL’ye yükselecek.

(*) En düşük memur maaşı dışındakiler için bekâr memur maaşları esas alınmıştır

Kök aylığı ek ödemelerle birlikte 8.017 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 10.000 TL aylık almaya devam edecek. Ek ödemeler dahil kök aylığı 8.017 TL üzerinde olanlar ise yüzde 24,73 oranında artırılmış aylığı alacaklar.

Sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 24,73 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 10.000 TL’nin altında kalanların aylığı 10.000 TL’ye tamamlanacak.

En düşük işçi ve esnaf emekli aylıkları ne olacak?

(TL) Ocak 2024 Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık Temmuz 2024 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek Aylık SSK (2008 Öncesi) 11.367 11.367 14.178 14.178 SSK (2008 Sonrası) 4.103 10.000 5.117 10.000 SSK Tarım (2008 Sonrası) 3.078 10.000 3.840 10.000 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 4.371 10.000 5.452 10.000 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 3.455 10.000 4.310 10.000

*Ek ödeme dahil

YILLIK ZAM NE OLDU?

Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında zam oranı yüzde 37,57 olacaktı. Ancak, aradaki yüksek fark nedeniyle önce 5 puan artırılarak yüzde 42,57 puana çıkartılması kararı alındı. Daha sonra SSK ve BAĞ-KUR’luların zam oranı memurlar ile eşitlenerek yüzde 49,25 olarak belirlendi.

Temmuz zammıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR aylıkları yıllık yüzde 86,15 oranında, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yıllık yüzde 78,07 oranında artacak. Memurlar ve emekli memurlar aleyhine yıllık artış bakımından yaklaşık 8 puanlık fark olacak.