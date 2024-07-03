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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Son dakika: Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Memur ve emeklilerin temmuz maaş zammı belli oldu

        Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24.73, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 19.31 oranında zam yapılacak. Zamla birlikte en düşük memur maaşı 32.860 TL'den 39.206 TL'ye, en düşük emekli memur aylığı 14.740 TL'den 17.587 TL'ye çıkacak

        Giriş: 03.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:57
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        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

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        Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapılacak.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 19,31 oranında zamlanacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları zam oranı arasında temmuz ayında 5,42 puan fark olacak.

        Memur maaşları ne olacak?

        (TL) 2024 Ocak 2024 Temmuz
        Öğretmen 8/1 34.892 41.630
        Polis 8/1 42.715 50.964
        Hemşire 8/1 37.444 44.674
        Mühendis 8/1 42.652 50.889
        Memur 9/1 31.806 37.947
        Teknisyen 9/1 32.709 39.025
        İmam - Hatip 8/1 34.481 41.140
        Şef 4/1 33.967 40.526
        Müdür 4/1 40.785 48.660
        Daire Başkanı 70.848 84.528
        Genel Müdür 91.966 109.725
        (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 32.860 39.206

        (*) En düşük memur maaşı dışındakiler için bekâr memur maaşları esas alınmıştır

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.206 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 14.740 TL’den 17.587 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 18 bin 120 TL’den 21.619 TL’ye yükselecek.

        Emekli memur aylıkları ne olacak?

        (TL) 2024 Ocak 2024 Temmuz
        Müsteşar (1/1) 53.598 63.947
        Genel müdür (1/1) 47.437 56.597
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 18.615 22.210
        Memur (Lisans - 4/1) 14.574 17.388
        Öğretmen (1/4) 22.076 26.339
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 31.255 37.290
        Başkomiser (1/4) 22.076 26.339
        Polis memuru (1/4) 22.076 26.339
        Hemşire (Lisans - 1/4) 22.076 26.339
        Mühendis (1/4) 22.103 26.371
        Teknisyen (Lise -1/4) 15.869 18.933
        Pratisyen hekim (1/4) 32.625 38.925
        Profesör (1/4) 38.324 45.724
        İmam-hatip 22.076 26.339
        Avukat (1/4) 22.076 26.339
        En düşük memur emekli aylığı 14.740 17.587

        *Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

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        Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 11.367 TL’den 14.178 TL’ye çıkacak.

        KÖK AYLIĞI 10.000 TL’NİN ALTINDA OLANLAR

        Sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 24,73 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 10.000 TL’nin altında kalanların aylığı 10.000 TL’ye tamamlanacak.

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        Kök aylığı ek ödemelerle birlikte 8.017 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 10.000 TL aylık almaya devam edecek. Ek ödemeler dahil kök aylığı 8.017 TL üzerinde olanlar ise yüzde 24,73 oranında artırılmış aylığı alacaklar.

        En düşük işçi ve esnaf emekli aylıkları ne olacak?

        (TL) Ocak 2024 Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık Temmuz 2024 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek Aylık
        SSK (2008 Öncesi) 11.367 11.367 14.178 14.178
        SSK (2008 Sonrası) 4.103 10.000 5.117 10.000
        SSK Tarım (2008 Sonrası) 3.078 10.000 3.840 10.000
        BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 4.371 10.000 5.452 10.000
        BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 3.455 10.000 4.310 10.000

        *Ek ödeme dahil

        YILLIK ZAM NE OLDU?

        Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında zam oranı yüzde 37,57 olacaktı. Ancak, aradaki yüksek fark nedeniyle önce 5 puan artırılarak yüzde 42,57 puana çıkartılması kararı alındı. Daha sonra SSK ve BAĞ-KUR’luların zam oranı memurlar ile eşitlenerek yüzde 49,25 olarak belirlendi.

        Temmuz zammıyla birlikte SSK ve BAĞ-KUR aylıkları yıllık yüzde 86,15 oranında, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yıllık yüzde 78,07 oranında artacak. Memurlar ve emekli memurlar aleyhine yıllık artış bakımından yaklaşık 8 puanlık fark olacak.

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