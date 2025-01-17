Konutun en değerli olduğu 15 şehir
TCMB'nin yayımladığı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre Türkiye'de m2 başına konutun en değerli olduğu iller ortaya çıktı. İşte o iller ve 100 metrekare bir konutun ortalama değeri...
- 1
1 - MUĞLA - 6 milyon 560 bin TL
- 2
2 - İSTANBUL - 5 milyon 573 bin TL
- 3
3 - İZMİR - 4 milyon 61 bin TL
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- 4
4 - ANTALYA - 4 milyon TL
- 5
5 - AYDIN - 3 milyon 625 bin TL
- 6
TÜRKİYE ORTALAMASI - 3 milyon 613 bin TL
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- 7
6 - ÇANAKKALE - 3 milyon 571 bin TL
- 8
7 - BALIKESİR - 3 milyon 417 bin TL
- 9
8 - EDİRNE - 3 milyon 192 bin TL
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- 10
9 - BARTIN - 3 milyon 18 bin TL
- 11
10 - KIRKLARELİ - 2 milyon 996 bin TL
- 12
11 - ANKARA - 2 milyon 977 bin TL
En değerli 15 şehir içerisinde sadece Başkent'in denizi kıyısı bulunmuyor.
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- 13
12 - TEKİRDAĞ - 2 milyon 926 bin TL
- 14
13 - KOCAELİ - 2 milyon 920 bin TL
- 15
14 - YALOVA - 2 milyon 889 bin TL
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- 16
15 - ZONGULDAK - 2 miilyon 871 bin TL