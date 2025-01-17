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        Haberler Ekonomi Emlak Konutun en değerli olduğu 15 şehir - Emlak Haberleri

        Konutun en değerli olduğu 15 şehir

        TCMB'nin yayımladığı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre Türkiye'de m2 başına konutun en değerli olduğu iller ortaya çıktı. İşte o iller ve 100 metrekare bir konutun ortalama değeri...

        Giriş: 17.01.2025 - 15:05 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:05
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        • 1

          1 - MUĞLA - 6 milyon 560 bin TL

        • 2

          2 - İSTANBUL - 5 milyon 573 bin TL

        • 3

          3 - İZMİR - 4 milyon 61 bin TL

        • 4

          4 - ANTALYA - 4 milyon TL

        • 5

          5 - AYDIN - 3 milyon 625 bin TL

        • 6

          TÜRKİYE ORTALAMASI - 3 milyon 613 bin TL

        • 7

          6 - ÇANAKKALE - 3 milyon 571 bin TL

        • 8

          7 - BALIKESİR - 3 milyon 417 bin TL

        • 9

          8 - EDİRNE - 3 milyon 192 bin TL

        • 10

          9 - BARTIN - 3 milyon 18 bin TL

        • 11

          10 - KIRKLARELİ - 2 milyon 996 bin TL

        • 12

          11 - ANKARA - 2 milyon 977 bin TL

          En değerli 15 şehir içerisinde sadece Başkent'in denizi kıyısı bulunmuyor.

        • 13

          12 - TEKİRDAĞ - 2 milyon 926 bin TL

        • 14

          13 - KOCAELİ - 2 milyon 920 bin TL

        • 15

          14 - YALOVA - 2 milyon 889 bin TL

        • 16

          15 - ZONGULDAK - 2 miilyon 871 bin TL

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