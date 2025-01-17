Karavanda köpeğiyle yaşayan görme engelli öğretmen azmiyle öğrencilerine örnek oluyor

Karavanda yaşayarak dünyanın kaynaklarını dikkatli kullanmayı öğrendiğini belirten Gürel, şöyle devam etti:

"Tek başıma hayat sürüyorum. Karavanın ergonomik yanı var. Her işinizi çok basitçe çözebiliyorsunuz. Kıyafetlerinizi ona göre seçiyorsunuz. Yatağınız, yorganınız ona göre oluyor. Yani insanlar günde 100 litre suyu hiç düşünmeden harcıyorken, ben 100 litre suyla bir hafta, 1-2 duş da dahil olmak üzere bir şekilde geçiniyorum. Yani dünyanın kaynaklarını da dikkatli kullanmak gerekiyor. Çok mecbur kalmadıkça elektrik çekmiyorum. Biraz depremden de korkuyorum. O yüzden çok fazla binada gecemi geçirmek istemiyorum. Yıllardır da çadır kamplarına gidip geliyorum. Birdenbire aklıma geldi ve karavana geçtim."