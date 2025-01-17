SpaceX'in Starship roketi test uçuşunda parçalandı
ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi SpaceX'in Starship roketi, test uçuşu için havalandıktan 8 dakika sonra parçalandı. Paylaşılan videolarda, gökyüzünde enkaz parçaları görüldü
- 1
Dünyanın en zengin insanı, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starship roketi, gerçekleştirdiği test uçuşu sırasında parçalandı.
- 2
SpaceX tarafından Teksas'taki Boca Chica üssünden gerçekleştirilen Starship roketinin test uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı.
- 3
Kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra roketin üst kısmıyla iletişim kesildi ve araç havada parçalandı.
-
- 4
SpaceX CEO'su Elon Musk, testin ardından yaptığı açıklamada, "Başarı garantili değil, ancak eğlence kesin" ifadelerini kullandı.
- 5
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, gökyüzünde enkaz parçaları görüldü.
- 6
Uçaklar rotaları değiştirdi
Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre onlarca ticari uçuş, rokete ait muhtemel enkaz parçalarından kaçınmak için farklı havalimanlarına yönlendirildi veya rotasını değiştirdi. Miami ve Florida, Fort Lauderdale'deki havalimanlarından kalkışlarda da yaklaşık 45 dakika gecikmeler yaşandı.
-
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.