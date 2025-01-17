Nesine 2. Lig ve 3. Lig'in yayıncısı HT Spor oldu! Haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi! 2. ve 3. Lig'de bu hafta hangi maçlar canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Nesine 2. Lig ve 3. Lig'in yayıncısı HT Spor oldu! Haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi! 2. ve 3. Lig'de bu hafta hangi maçlar canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle duyurulan ve yarım sezonu kapsayan anlaşma doğrultusunda HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve ikinci yarıları 18 Ocak'ta başlayacak olan iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da Haberi Görüntüle

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İmzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçilecek. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak. Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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HAFTANIN MAÇLARI BELİRLENDİ

Nesine 2. Lig 18. hafta müsabakaları ve Nesine 3. Lig 16. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 6 maç belirlendi.

18 Ocak 2025 Cumartesi

Nesine 3. Lig 3. Grup

14.00 52 Orduspor FK - Osmaniyespor Futbol Kulübü (HT Spor TV)

19 Ocak 2025 Pazar

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

13.30 GMG Kastamonuspor - Fethiyespor (HT Spor Youtube)

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Karaman Futbol Kulübü - Çimentaş Elazığspor (HT Spor TV)

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Karşıyaka (HT Spor Youtube)

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00 Muğlaspor Kulübü - Yurt Et Amasyaspor Futbol Kulübü (HT Spor Youtube)

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00 Niğde Belediyesi Spor - Mardin 1969 Spor (HT Spor Youtube)