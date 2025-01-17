Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un Hatayspor 11'i
Süper Lig'de lider Galatasaray, 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Geride kalan haftalarda 16 galibiyet ve 2 beraberlik alan Sarı-Kırmızılıların 50 puanı bulunuyor. Hatayspor ise aldığı 1 galibiyet 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puan toplayarak 19. sırada yer alıyor. Peki Hatayspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un Hatayspor karşısındaki muhtemel 11'i...
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
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Mersin Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
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Süper Lig'in geride kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zirvede girdi.
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Atakaş Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer aldı. Hatayspor, yeni teknik direktörü Murat Şahin yönetimindeki ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.
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Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etmişti.
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2 EKSİK VAR
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, bu maçta oynayamayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi'nin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçından sonra sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karşılaşmada görev alamayacak.
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23 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı.
İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.
Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
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4 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart gördükleri takdirde 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
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DEPLASMANDA KAYIPSIZ
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.
Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor karşısında yaşadı.
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HATAYSPOR'UN SAHASINDAKİ MAÇLAR
Hatayspor, Galatasaray'ı konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.
Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı konuk ettiği 4 karşılaşmanın 3'ünden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip ise deplasmandaki maçlarda Hatayspor karşısında sadece bir kez hükmen galip geldi.
Hatayspor söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekibin filelerini 9 kez havalandırırken Galatasaray da Akdeniz ekibine 6 golle (3'ü hükmen galibiyetten) cevap verdi.
- 11
İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i:
- 12
Muslera
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- 13
Jakobs
- 14
Abdülkerim Bardakcı
- 15
Davinson Sanchez
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- 16
Kaan Ayhan
- 17
Torreira
- 18
Berkan Kutlu
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- 19
Mertens
- 20
Yunus Akgün
- 21
Barış Alper Yılmaz
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- 22
Osimhen