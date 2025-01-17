Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un Hatayspor 11'i

HATAYSPOR'UN SAHASINDAKİ MAÇLAR

Hatayspor, Galatasaray'ı konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı konuk ettiği 4 karşılaşmanın 3'ünden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip ise deplasmandaki maçlarda Hatayspor karşısında sadece bir kez hükmen galip geldi.

Hatayspor söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekibin filelerini 9 kez havalandırırken Galatasaray da Akdeniz ekibine 6 golle (3'ü hükmen galibiyetten) cevap verdi.