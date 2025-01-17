Çin'in 'demografik' çıkmazı sürüyor: Nüfus 2024'te de azaldı

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, 2023'te 1 milyar 409 milyon 670 bin olan Çin ana karası nüfusu, 2024'te 1 milyar 408 milyon 280 bine geriledi.

Ülke nüfusunda 2022'de başlayan azalma eğilimi, 2023'ün ardından 2024'te de sürdü.

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Çin nüfusu, 2022'de 1960'ların başındaki kıtlık yıllarından bu yana ilk kez azalmıştı. 2022, Çin'de nüfusun uzun vadeli azalma eğiliminin başladığı yıl olmuştu.

DOĞUM ORANI ARTTI, ÖLÜM ORANI AZALDI

Çin'de 2024'te 9,54 milyon bebek dünyaya gelirken, yeni doğanların sayısı 9,02 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2023'e göre yüzde 5,7 artış kaydetti.

2023'te binde 6,39 olan doğum oranı 2024'te binde 6,77'ye çıktı. Doğum oranı, geçen yıl ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

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Ülkede 2024'te 10,93 milyon ölüm kaydedilirken, 11,1 milyon ölümün kaydedildiği 2023'e kıyasla yüzde 1,5 azaldı. Ölüm oranı binde 7,87'den binde 7,76'ya düştü.

NÜFUSUN YÜZDE 15,6'SI 65 YAŞ VE ÜSTÜ

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımda "çalışma çağında" olarak tanımlanan 16 ila 59 yaşındaki nüfus 857,98 milyon ile nüfusun yüzde 60,9'unu, 60 yaş ve üzeri nüfus ise 310,31 milyon ile yüzde 22'sini oluşturdu.

Emeklilik çağındaki 65 yaş ve üzeri nüfus 220,23 milyon ile toplam nüfusun yüzde 15,6'sına ulaştı.

Kentsel nüfus, 2024'te önceki yıla göre 10,83 milyon artarak 943,50 milyona ulaşırken, kırsal nüfus 12,22 milyon azalarak 464,78 milyona geriledi. Kentsel nüfusun oranı yüzde 67'ye çıkarken kırsal nüfusun payı 33 oldu.

UZUN VADELİ DEMOGRAFİK DEĞİŞİM

Analistlere göre Çin, nüfusunun giderek yaşlanacağı, çalışma çağındaki nüfusun payının giderek daralacağı uzun vadeli bir demografik değişime girmiş görünüyor.

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Nüfus artış hızının 2016'dan bu yana azaldığı Çin'de ileri yıllarda nüfusun daha hızlı azalacağı tahmin ediliyor.

Çin'de hükümet, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikasını terk ederek önce 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırını 2'ye çıkarmış, ardından 2021'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğini kabul etmişti.

Aileleri çocuk yapmaya teşvik etmeye yönelik politikalara rağmen ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller çocuk yapma konusunda tereddüt yaşıyor.

Nüfus azalmasının, yaşlanmayla birlikte gelecekte Çin'in iş gücü potansiyelinde azalmaya yol açacağı, bunun ekonomiye etkilerinin hissedileceği öngörülüyor. * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.