Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüne son 3 gün! Yemin törenine dair neler biliniyor?

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray'a geri dönmeye hazırlanıyor. Trump, 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreniyle resmen göreve başlayacak. Peki yemin törenine ilişkin neler biliniyor? Kimler katılacak, neler yaşanacak?

HANGİ GÜN VE SAATTE BAŞLIYOR?

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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance için yemin töreni Pazartesi günü Amerika saatiyle 12.00'de (TSİ 20.00 civarı) başlaması planlanıyor, ancak yemin töreni etkinlikleri resmi olarak Cumartesi günü başlayacak.

Cumartesi günü, Trump'ın Virginia'daki Ulusal Golf Kulübü'nde bir başkan resepsiyonu ve havai fişek gösterisi, ayrıca bir Kabine resepsiyonu ve başkan yardımcısı yemeği düzenlenecek.

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Pazar günü ise Arlington Ulusal Mezarlığı'na çelenk koyma töreni, Washington'daki Capital One Arena'da Trump'ın MAGA "Zafer Mitingi" ve bir akşam yemeği olacak.

20 Ocak günü St. John's kilisesinde bir ayinle başlayacak ve ardından Beyaz Saray'da çay ikram edilecek.

Trump ve Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance'in öğlen yemin etmesi ve ardından Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris için resmi veda töreni yapılması planlanıyor.

Trump daha sonra, adaylıkların imzalanmasının gelenek olduğu Senato odasının yakınındaki Başkanlık Odası'na gidecek. İmza töreninin ardından, bir öğle yemeği verilecek. Trump daha sonra başkanlık geçit törenine katılacak. Ve Beyaz Saray'da bulunan Oval Ofis'te imza töreni düzenlenecek. Daha sonra Trump'ın da uzun bir konuşma yapması bekleniyor.

'Göreve başlama' etkinlikleri, Salı sabahı Ulusal Dua Ayini ile sona erecek.

BIDEN TÖRENE KATILACAK?

ABD'nin mevcut Başkanı Joe Biden, 2020'de seçim yenilgisi kabul etmeyerek 4 sene önce yemin törenine katılmayan Trump'ın aksine yemin törenine "elbette" katılacağını söyledi.

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KAMALA HARRIS KATILACAK MI?

Associated Press'e göre, görevden ayrılan başkan yardımcıları ve kaybeden başkan adayları için her zamanki gibi katılması bekleniyor.

HANGİ ESKİ BAŞKANLAR YEMİN TÖRENİNE KATILACAK?

ABD basınında yer alan birçok habere göre Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton katılacak. Eski First Lady Laura Bush ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da eşleriyle birlikte etkinliğe katılacak. Michelle Obama ise yemin törenine katılmayacak.

KİMLER DAVET EDİLDİ? Diğer ülkelerden birkaç politikacının yemin törenine katılması veya elçi göndermesi bekleniyor. CBS News'in haberine göre, 1874'ten beri hiçbir dünya lideri yemin törenine katılmadı. Kayıtlarda, yabancı büyükelçilerin ve eşlerinin genellikle etkinlikte hükümetlerini temsil ettiği bildiriliyor. Kasım ayında Trump'ın zaferinden sonra onunla görüşen ilk yabancı lider olan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin törene katılması bekleniyor. NBC News'e göre Trump'ın ayrıca Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi davet ettiği bildirildi. Bukele'nin katılıp katılmayacağı belirsiz ve Meloni geçen hafta programı uygunsa katılacağını söyledi. REKLAM Financial Times'a göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, onun yerine yemin törenine katılmak üzere resmi bir elçi gönderecek. Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da X'te davet edildiğini ve pasaportunun geri verilmesi için katılacağını söyledi. Politico, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Eric Zemmour ve ortağı, Avrupa Parlamentosu üyesi Sarah Knafo'nun da davet edildiğini bildirdi, ancak katılıp katılmayacakları belirsiz. MUSK DIŞINDA HANGİ MİLYARDERLER OLACAK? Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk (net serveti: 423 milyar dolar), Meta CEO'su Mark Zuckerberg (net serveti: 205 milyar dolar) ve Amazon kurucusu Jeff Bezos (net serveti: 232 milyar dolar) yemin törenine katılacak. NBC News'in bildirdiğine göre bu isimler Trump'ın kabinesinin yanındaki platformda oturacaklar. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın (net serveti: 1,1 milyar dolar) da yemin törenine katılmayı planladığı bildirildi. Forbes'un milyarder olarak listelemediği Tik Tok CEO'su Shou Zi Chew da The New York Times'a göre yemin törenine katılacak ve "kürsüde onurlu bir pozisyonda" oturacak. Chew'un katılacağı haberi, Trump'ın TikTok'u hedef alan yasanın uygulanmasını iki ila üç ay geciktirecek bir yürütme emri düşündüğü bildirildiği sırada geldi. EN SOĞUK ZAMANLARDAN BİRİ OLACAK Pazartesi günü Washington DC, bugüne kadarki en soğuk zamanlarından birini yaşayacak. AccuWeather'ın bildirdiğine göre, Pazartesi günü en yüksek sıcaklık -4, en düşük sıcaklık ise -13 olacak. Uzmanlar bu yemin töreninin 1985'teki Ronald Reagan'ın 1985'teki ikinci yemin töreninden bu yana en soğuk yemin töreni olacağını düşünüyor.