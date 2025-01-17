Antalya'da olay, dün saat 21.30 sıralarında Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi.

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ALACAK VERECEK MESELESİ

İddiaya göre, İ.Ç. ile birlikte kıraathaneye gelen bir kişi, Medeni Önem ile alacak- verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.Ç., Önem'i bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ İ.Ç. ve beraberindeki kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekibinin kontrolünde Önem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Önem'in cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.