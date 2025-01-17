Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Alacak verecek kavgası! Kıraathanede cinayet | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, kıraathanede alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, Medeni Önem hayatını kaybetti. Şüpheli İ.Ç. ile beraberindeki 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da olay, dün saat 21.30 sıralarında Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi.

        ALACAK VERECEK MESELESİ

        İddiaya göre, İ.Ç. ile birlikte kıraathaneye gelen bir kişi, Medeni Önem ile alacak- verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.Ç., Önem'i bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İ.Ç. ve beraberindeki kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekibinin kontrolünde Önem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Önem'in cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Konut fiyatında reel düşüş devam ediyor
        Konut fiyatında reel düşüş devam ediyor
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Eşini ve bacanağını öldürmüştü! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!
        Eşini ve bacanağını öldürmüştü! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Prim borçlularına hastane açık
        Prim borçlularına hastane açık
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Çin'in 'demografik' çıkmazı sürüyor: Nüfus 2024'te de azaldı
        Çin'in 'demografik' çıkmazı sürüyor: Nüfus 2024'te de azaldı
        Takipçi kazanmak için 'Vefat' ettiriyorlar
        Takipçi kazanmak için 'Vefat' ettiriyorlar
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Son 3 gün! Trump'ın yemin törenine dair neler biliniyor?
        Son 3 gün! Trump'ın yemin törenine dair neler biliniyor?
        Habertürk Anasayfa