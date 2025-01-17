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        Haberler Yaşam 18. yüzyıldan kalan geleneğe hayvanseverler tepkili! Alevlerin içinden geçtiler

        İspanya'da 18. yüzyıldan kalma gelenekle atlar ateş üzerinden atlatıldı

        Festivaller ülkesi İspanya'da 18. yüzyıldan kalma gelenekle atlar ateş üzerinden atlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:25 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:26
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          İspanya'nın kuzeyindeki Avila kentine bağlı olan, 550 nüfuslu San Bartolome de Pinares köyünde her 16 Ocak akşamı yapılan Las Luminarias festivali kapsamında atlarıyla köy merkezinde toplanan bölge halkı, atalarından kalma bir geleneği devam ettirdi.

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          Ateş, duman ve atların başaktör olduğu gecede, köy merkezinin farklı yerlerinde yakılan ateşin üzerinden atlatılan atlar renkli görüntüler oluşturdu.

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          Katolik dini inanışına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton anısına yapılan Las Luminarias, hem dini hem de kültürel ve sosyal açıdan bölge halkı için önem taşıyor.

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          Kilisenin çanlarının çalmasıyla art arda sıralanan atlar kilisenin papazı tarafından kutsandıktan sonra bandon eşliğinde köy merkezinde dolaştırılıp, gece boyunca sokaklarda yakılan ateşlerin üzerinden atlatıldı.

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          İnanışa göre atların ateş üzerinden atlatılması bir yıl boyunca köylüleri ve hayvanları hastalıktan ve kötülüklerden koruyor.

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          Köylüler kötülüklerden arınma için dumanı kullanırken, yaş ağaç dalları yakılarak daha fazla duman çıkması sağlanıyor.

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          Görsel açıdan oldukça renkli geçen festival dolayısıyla çok sayıda fotoğrafçı da köye akın etti.

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          Benzer bir etkinlik İspanya'nın diğer bölgelerinden güneydeki Badajoz kentine bağlı Villar del Rey köyünde de yapılırken, hayvan hakları dernekleri ateşin üzerinden geçirilen atların acı çektiğini savunarak, bu geleneğin artık son bulması gerektiğini savunuyor.

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          Diğer yandan İspanya'da bu hafta Aziz Anton kutlamaları yapıldığından ülkenin bir çok yerinde rahipler, kiliseye getirilen evcil hayvanları kutsuyor.

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