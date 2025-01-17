83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
Malatya'nın Darende ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. 83 yaşındaki Emine Gürbüz, İstanbul'dan 2 gün önce misafir olarak evine gelen akrabası Burak K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli yakalandı
Malatya'da yürek yakan olay, dün öğle saatlerinde Darende ilçesi Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi.
MİSAFİR GELEN YEĞENİYLE TARTIŞTI
Emine Gürbüz (83), İstanbul'dan iki gün önce evine misafir olarak gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen yeğeni Burak K. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ
AA ve İHA'daki habere göre tartışma sırasında Burak K., Emine Gürbüz'ü bıçakladı. Yaşlı kadının çığlıklarını duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI
Gürbüz'ün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli Burak K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.