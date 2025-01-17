Malatya'da yürek yakan olay, dün öğle saatlerinde Darende ilçesi Irmaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

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MİSAFİR GELEN YEĞENİYLE TARTIŞTI

Emine Gürbüz (83), İstanbul'dan iki gün önce evine misafir olarak gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen yeğeni Burak K. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ AA ve İHA'daki habere göre tartışma sırasında Burak K., Emine Gürbüz'ü bıçakladı. Yaşlı kadının çığlıklarını duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI Gürbüz'ün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli Burak K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.