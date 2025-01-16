Beşiktaş'tan Ole Gunnar Solskjaer hamlesi: İstanbul'a geliyor!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...
- 1
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Ola Gunnar Solskjaer'e resmi teklifini iletti.
- 2
Siyah-Beyazlılar, Norveçli teknik adam ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
- 3
Deneyimli teknik direktör 17 Ocak'ta İstanbul'a gelecek.
-
- 4
Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor.
- 5
Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı.
- 6
Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.
-
- 7