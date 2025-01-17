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        Haberler Sağlık Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor! Diyet listelerinin olmazsa olmazı beyaz çayı tüketirken bilinmesi gerekenler | Sağlık Haberleri

        Diyet listelerinin olmazsa olmazı beyaz çayı tüketirken bilinmesi gerekenler

        Pantolonunun fermuarı kapanmayanlar, ayakkabısını bağlamak için eğilemediğini fark edenler ve soluğu diyetisyende alanlar hemen her diyet listesinde kendisine göz kırpan o meşhur beyaz çayla tanışıyor. Ödem atmanın sihirli formülü gibi sunulan beyaz çay gerçekten işe yarıyor mu? Gelin beraber bakalım.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 08:30 Güncelleme: 17.01.2025 - 08:30
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        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
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        Türk toplumunda ince belli çay bardağını dolduran tavşan kanının yeri tartışılmaz ama ıhlamur, adaçayı gibi çok temel bitki çayları dışında, sosyal hayatımıza bitki çaylarının eşlik etmesine pek de alışık değiliz. Kabul edelim, pek çoğumuzun zihninde bitki çay ancak "gerekli" olduğu zaman, bir amaca hizmet etmek için tüketiliyor. Hangimiz "canım bir yeşil çay istedi" diyerek sıcak suyun altını yakıyoruz ki?

        Yeşil çay, kiraz sapı, detoks çayları ve aktarların camlarında büyük etiketlerle duyurulan zayıflama çayları kilo vermeye çalışan herkesin mutfağına bir kez de olsa girer çıkar... Son zamanlarda bu diyet modasında yükselen yeni bir yıldız daha var: Beyaz çay. Aslında Çin'de epey yaygın bir çay bu beyaz çay, sadece biz alışık değiliz. Gerçi artık alışmaya başlamadık da değil... Her geçen gün biraz daha görünür olan beyaz çayın tadı siyah çaya ve yeşil çaya göre çok daha hafif. Rengi de zannedildiği gibi beyaz değil, açık sarı bir renge sahip...

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        Beyaz çay, siyah çaya ve yeşil çaya göre daha az işlem görür. Bu da besin değerleri açısından diğer iki çaydan daha zengin olmasına yol açar. C vitamini, K vitamini ve bazı B vitaminleri açısından zengin olan beyaz çayda bol miktarda potasyum, magnezyum ve fosfor da vardır. Ama sanırım beyaz çayın alameti farikası siyah çay ve yeşil çaydan daha düşük bir kafein oranına sahip olması...

        HIZLANAN METABOLİZMA, YAKILAN YAĞLAR...

        Beyaz çayın sağlığımız üzerinde çok fazla faydası var ve bunların ilki elbette ödem attırmayı kolaylaştıran bir içecek olması... Kilo vermeye çalışanlara diyetisyenler tarafından önerilen beyaz çay, yağ kütlesinin parçalanmasına ve yağ yakımının hızlanmasına yardım eder. Metabolizmayı hızlandıran beyaz çayın uygun diyet ve spor programıyla beraber tüketilmesi kilo vermeyi hızlandırır.

        Beyaz çayda bitkilerde doğal olarak bulunan kateşinlerden bol miktarda vardır. Kateşinler besinlerin antioksidan özelliğini oluşturan yapılardır. Hücreler arasında dolaşan serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyen kateşinler içinde bulunduğu besini antioksidan zengini bir besin haline getirir. Antioksidan zengini besinler kalp sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Antioksidanlar kalp damar sağlığını dengeler, kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürmeye yardım eder. Beyaz çay kalp damar sağlığı açısından faydalı bir bitki çayıdır.

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        CİLT HASARLARINI ONARIYOR

        Beyaz çayın antioksidan özelliği sadece kalp damar sağlığı üzerinde değil, cilt sağlığı üzerinde de pozitif etkiler bırakmasını sağlar. Hücrelerin zarar görmesini engelleyen antioksidan özelliği sayesinde özellikle cildinde hasar bırakan sorunlara sahip olanlar (akne gibi) beyaz çayı çok sevecektir. Cilt kızarıkları bildiğiniz gibi cilt bariyerindeki hücrelerin hasar görmesi nedeniyle meydana gelir. Bu hasar önlenince kızarıklar geçer. Beyaz çay cildin iltihaplanmasını önlemeye ve cildi daha elastik bir hale getirmeye de fayda sağlar.

        Beyaz çayın kateşinler ile polifenoller bakımından zengin olması elbette bağışıklık sistemimizin de bayıldığı bir durum! Beyaz çay bağışıklık hücrelerini güçlendirir ve özellikle soğuk kış günlerinde karşılaşma ihtimalimizin yüksek olduğu enfeksiyonlara karşı kendimizi korumamıza yardım eder.

        Beyaz çayı demlemenin ise hiçbir zorluğu yok. 75-85 derece bir suyla yaprakları buluşturun ve 3 dakika kadar bekleyin, beyaz çatınız demlenmiş olacak!

        Beyaz çay tüketmeden önce bilinmesi ve mutlaka dikkat edilmesi gereken bazı şeylerden de bahsetmek gerekiyor...

        Tüm bitkisel içecekler ve kafeinli besinler gibi beyaz çayı da günde 1-2 fincandan çok tüketmemelisiniz.

        Ayrıca, demir eksikliği olanların beyaz çay tüketiminde aşırıya kaçmaması oldukça önemli çünkü beyaz çay demirin emilimini etkileyebilir.

        Beyaz çay tüketmeden önce bilinmesi gereken bir diğer detay ise beyaz çayın kan sulandırıcı ve tansiyon ilacı kullananlar tarafından da dikkatli tüketilmesi gerektiği.

        Beyaz çay tansiyon ilaçlarının etkisini azaltabilir ve kanın pıhtılaşmasıyla ilgili sorunlar yaratabilir.

        Bir doktor size önermediyse ve bir sorununuz için beyaz çay tüketecekseniz kesinlikle bir hekime danışmalı, tüketiminizi hekiminizin tavsiyesi oranında sınırlamalısınız.

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