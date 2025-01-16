Cengiz Ünder'e talipler var!
Fenerbahçe, bu sezon forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'e gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Milli futbolcuya, İtalya ve Fransa'dan talip çıktı.
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Fenerbahçe, bu sezon forma şansı bulamayan Cengiz Ünder ile yollarını ayırma kararı aldı.
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Sarı-lacivertli yönetim, ara transfer döneminde milli futbolcuya gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.
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Yıldız oyuncuya, Fransa ve İtalya'dan talipler çıktı.
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Fenerbahçe'nin ayrılığa sıcak baktığı öğrenilirken, Cengiz Ünder cephesi transfer için görüşmelerini sürdürüyor.
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Sezon başından bu yana Mourinho'nun tercih etmediği isimler arasında olan ve daha sonra sakatlık da yaşayan 27 yaşındaki oyuncu, anlaşma sağlanması halinde takımdan ayrılacak.
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SEZON KARNESİ
Bu sezon 3 kulvarda 6 maçta süre alan yıldız oyuncu, 153 dakika sahada kaldı ve skora katkı sağlayamadı.
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Cengiz, geçtiğimiz sezonun başında 15 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.