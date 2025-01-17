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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak ve kar yağışı uyarısı! - 17 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak ve kar yağışı uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri ise kar yağışlı olacak. Diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 07:52 Güncelleme: 17.01.2025 - 07:52
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        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar yağışı uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kayseri, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Tokat ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu 10°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Güneşli 13°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Güneşli

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Güneşli 14°

        Gaziantep

        Güneşli 13°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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