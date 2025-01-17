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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini ve bacanağını öldürmüştü! Çifte cinayeti mahkemede anlattı | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Eşini ve bacanağını öldürmüştü! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!

        Adana'da, 27 yaşındaki eşi Hatice Çelik ile bacanağı 30 yaşındaki Murat Akdöker'i öldürüp 2 kişiyi de yaralayan 29 yaşındaki Gökhan Çelik, hakim karşısına çıktı. Olay öncesinde eşi tarafından aldatıldığını öne süren sanık Gökhan Çelik, "Olay günü otomobil içinde bacanağım Murat Akdöker, bana eşim Hatice Çelik'in başka birisini sevdiğini ve bu nedenden ötürü benden ayrılacağını söyledi. Bu konu sonrası aramızda tartışma çıktı. Otomobilde yaşadığımız tartışma sonrasında birden cinnet geçirdim. Çünkü çok sinirlendim" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 08:33 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:00
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        Eşini ve bacanağını öldürmüştü! Çifte cinayeti mahkemede anlattı!
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        Adana'nın Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda, 28 Haziran 2024'te Gökhan Çelik (29), otomobilde tartıştığı bacanağı Murat Akdöker'i (30) tabancayla vurduktan sonra araçtan inerek kaçmaya çalışan eşi Hatice Çelik'e (27) ateş etmişti. Hatice Çelik olay yerinde hayatını kaybetmiş, Gökhan Çelik'in kaçarken ateş açması sonucu çevredeki 2 kişi daha yaralanmıştı.

        OLAY YERİNDEN KAÇMIŞ ANCAK YAKALANMIŞTI

        Uygulama sırasında olayı görünce duruma müdahale eden polis ekipleri, kendilerine ateş açan Gökhan Çelik'i bacağından vurmuş ancak zanlı olay yerinden kaçmıştı. Çalışmalar sonucu Yeşilyuva Mahallesi'nde bir evin damında saklanırken yakalanan Gökhan Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        BACANAĞI 21 GÜN SONRA ÖLDÜ

        Öte yandan, Gökhan Çelik tarafından tabancayla vurulan bacanağı Murat Akdöker (30), 19 Temmuz 2024'te tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirmişti.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Tutuklu sanık Gökhan Çelik hakkında, eşi maktul Hatice Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bacanağı Murat Akdöker'e yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, olayı görünce duruma müdahale eden polise yönelik ateş etme eylemi nedeniyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, sanığın kaçarken ateş açması sonucu yaralanan İ.H.A'ya yönelik eylemi nedeniyle "silahla olası kastla yaralama" suçundan 9 aya kadar, C.A'yı yaralamasına yönelik eylemi nedeniyle "silahla olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıla kadar ve "kamu malına zarar verme" suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çelik ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Gökhan Çelik, maktul eşi Hatice Çelik ile aralarında anlaşmazlık bulunduğunu ve zaman zaman tartışma yaşadıklarını söyledi.

        "EŞİMİN BAŞKASINI SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ"

        Olay öncesinde eşi tarafından aldatıldığını öne süren sanık Gökhan Çelik, "Olay günü otomobil içinde bacanağım Murat Akdöker, bana eşim Hatice Çelik'in başka birisini sevdiğini ve bu nedenden ötürü benden ayrılacağını söyledi. Bu konu sonrası aramızda tartışma çıktı. Otomobilde yaşadığımız tartışma sonrasında birden cinnet geçirdim. Çünkü çok sinirlendim. Ben iddia edildiği üzere polis memurlarına kesinlikle ateş etmedim. Zaten ben de askeri personelim. Polise yönelik ateş etmem söz konusu olamaz. Polislerle çatışmaya girmedim. Bu iddia da gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum" ifadesini kullandı.

        TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

        Müşteki avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, üzerine atılı suçlamalar yönünden cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ettiler.

        Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz olması dikkate alınarak Gökhan Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, adli sicil kayıtlarına göre sanığın eski sevgilisi ile arasında "darp" suçlamasına ilişkin yargılama bulunduğu gerekçesiyle bu dosyanın akıbetinin sorulmasına, bu celse beyanı alınamayan müşteki ve tanıkların diğer celse dinlenilmesine karar verdi, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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