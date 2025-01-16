Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli

İsrail, Baas rejiminin yıkılmasıya birlikte oluşan geçici güvenlik boşluğundan istifade ederek Hemron Dağı'nı ve Suriye'nin Kuneytra ilini işgal etmişti. İsrail Ordusunun ayrıca Dera kırsalına da girdiği bildirildi.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgaline dair açıklamalarda bulundu. Şara "İsrail, İran'ın Suriye'deki varlığını bahane ederek tampon bölgede ilerledi. Ancak Şam'ın özgürleştirilmesinin ardından bu bahane ortadan kalktı. Birleşmiş Milletlerin tahsis edeceği bir görev gücünün tampon bölgeye girmesine hazırız. Herkes hemfikir ki İsrail'in Suriye'deki ilerleyişi yanlıştır. Durum tersine çevrilmeli ve İsrail son ilerleyişinde elde ettiği topraklardan çekilmelidir." dedi.

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Ahmed Şara ayrıca İsrail'in Suriye'deki işgaline karşılık Katar'ın önümüzdeki günlerde önemli rol oynayacağına dikkat çekerken 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına olan bağlılıklarını bildirdi.