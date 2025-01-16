Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde işlemleri tamamlandı.

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Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

"İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI GÜRLEK'İN ADLİYEYE GELDİĞİ"NE İLİŞKİN HABERLERE SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmayla ilgili bazı basın organlarında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in geç saatlerde adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı" yönündeki haberlere yönelik "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıkça yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Aziz İhsan Aktaş liderliğnde yönetilen suç örgütünün belediye üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize etmek iddiaları kapsamında, suç örgütü kurma - yönetme, suç örgütüne üye olma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma , Vuk muhalefet ve malvarlığı değerlerini aklama suçlarından başlanılan soruşturma kapsamında bugün gün içerisinde adliyemize getirilen 39 şüphelinin ifade işlemleri tamamlanmış olup, soruşturma dosyasında bulunan şüphelilerden Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ın da yer aldığı 31 şüpheli hakkında iddia edilen suçlardan Tutuklama tedbiri uygulanması talebi ile sevk işlemi yapılmasına, 9 şüpheli hakkında da Adli kontrol kararı uygulanması yönünde İstanbul nöbetçi Sulh Ceza hakimliğinden talepte bulunulmuştur.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISINDAN AYRINTILAR Savcılığın Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Aziz İhsan Aktaş’ın fiilen sahibi olduğu ancak gizlilik kurallarına riayet ederek kardeş ve akrabaları üzerine yaptığı firmaların tespit edildiği, bu firmaların girdiği ihale dosyaları temin ettiği sevk yazısında anlatıldı. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'ın gizlilik kurallarına riayet ederek açık kaynak hesaplarında bile adının olmadığı, üzerine kayıtlı sadece “Elif Lpg” ve “Provek İlaç” isimli firmaların bulunduğu, diğer tüm firmaların başkaları üzerine olduğu ancak toplanan delillerden ve şahsın kendi ifadesiyle şirketlerin en tepesindeki kişi olduğu tespit edildiği kaydedildi. Sevk yazısında, suç örgütünün amacının kamu kurum kuruluşlarında ihaleleri almak olduğu, bu maksatla hareket ettiği, bu kapsamda ihaleye fesat, rüşvet verme, vergi usul kanuna muhalefet gibi suçları işlediği ve suçtan elde ettiği geliri akladığına belirtildi. Firmaların almış olduğu ihale sayısı, operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin sayısı şeklinde delillerin mevcut olduğu anlatıldı. Savcılığın değerlendirmesinde, Rıza Akpolat'ın firması üzerine kayıtlı 2 aracını değerinin çok üstünde bir fiyata satın aldığı ve ödediği miktarın altında satışa sunmasına dikkat çekildi. Bu işleminden kısa bir süre sonra Beşiktaş Belediyesi’nin sözde ihaleyle satışa çıkardığı taşınmazı değerinin çok altında satın alması ve Akpolat’ın kendisine ait 4 firmanın Beşiktaş Belediyesi’nden almış oldukları ihale sayısının dikkate alındığı vurgulandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün en yoğun faaliyette bulunduğu belediyenin Beşiktaş Belediyesi olduğu, belediye başkanı Rıza Akpolat ile aralarında şahsi ticaretin de yapıldığı tespit edilmiş ve araç için ödenen paranın rüşvet parası olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi olduğu sevk yazısında kaydedildi. ÖRGÜTÜN GİZLİLİK KURALLARI Yazıda, Aziz İhsan Aktaş ve şirketlerinde çalışan kişilerin gizlilik kurallarına riayet etmeleri, şirketlerin ticaret sicilindeki kayıtlarında yer alan kişilerin şirketler üzerinde söz hakkı olmamaları tüm sistemi geriden yöneten kişinin Aziz İhsan Aktaş olduğuna dair beyan, ses kayıtları ve diğer deliller olduğu anlatıldı.

İHSAN AKTAŞ Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş hakkındaki savcılık sevk yazısında, "Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettigi iddia Aziz İhsan Aktaş’ın fillen sahibi oldugu ancak gizlilik kurallanna riayet ederek kardeş ve akrabaları üzerine yaptığı firmalar tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Sevk yazısında, "Bu firmaların girdiği ihale dosyaları temin edilmiştir. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın gizlilik kurallarına riayet ederek açık kaynak hesaplarında bile adının olmadığı, üzerine kayıtlı sadece Elif LPG ve Provek İlaç isimli firmaların bulunduğu, diğer tüm firmaların başkaları üzerine kayıtlı olduğu ancak toplanan delillerden ve şahsın kendi ifadesiyle şirketlerin en tepesindeki kişi olduğu tespit edilmiştir. Suç örgütünün amacının kamu kurum kuruluşlarından ihaleleri almak olduğu, bu maksatla hareket ettiği, bu kapsamda ihaleye fesat, edimin ifasına fesat, rüşvet verme, vergi usul kanuna muhalefet gibi suçları işleyerek amacına ulaştığı ve suçtan elde ettiği geliri akladığına ilişkin kuvvetli suç şüphesini olusturan deliller elde edilmiştir" denildi. "EN YOĞUN FAALİYET BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'YLE" Savcılık, "Aziz İhsan Aktaş’ın kamu kurum ve kuruluşlarından ihale alma sürecinde rüşvet verme suçunu islediği hususunda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın firması üzerine kayıtlı ve kendisine ait olan 2 aracı değerinin çok üzerinde bir fiyata satın alıp, ödediği miktarın altında satışa sunması, bu satış işleminden kısa bir süre sonra Belediyenin iştirakının gizli, sözde ihaleyle satışa çıkardığı taşınmazı değerinin çok altında satın alması ve mevcut aşma itibariyle kendisine ait 4 firmanın Beşiktaş Belediyesi'nden almış oldukları ihale sayısı dikkate alındığında, Aziz ihsan Aktaş suç örgütünün en yoğun faaliyette bulunduğu belediyenin Beşiktaş Belediyesi olduğu, belediye başkanı Rıza Akpolat ile birbirlerini tanımama ihtimallerinin olmadığı, nitekim aralarında şahsi ticaretin de yapıldığı tespit edilmiştir. Araç için ödenen paranın rüşvet parası olduğu hususunda kuvvetli suç şüphesi oluşmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

AKPOLAT'IN İLK İFADESİNE ULAŞILDI REKLAM Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın savcılık ifadesine ulaşıldı. Aylık gelirinin 85 bin TL olduğunu, ‘Emza Akaryakıt’ isminde inşaat firması olduğunu belirtti. Akpolat, “Beltaş yönetim kurulu üyelerini tanırım. Kurul üyeliğine benim seçebileceğim gibi kendi içlerinde anlaşarak birini üye yapabilirler. Ahmet Aktaş ismini bana Alican Abacı getirdi. Genel kurul kararları nihai olarak önüme geldiği için bu tür kararlardan haberim yoktur. Taşınmaz satımına ilişkin karar ise yönetim kurulu kararıdır. Bu hususu sonradan öğrendim” dedi. Savcının, Ahmet Aktaş’ın yönetim kurulu üyesi seçilmesinden 1 gün sonra taşınmazların satışına dair karar alınması sorusuna Akpolat, bilgisinin olmadığını söyledi. Beltaş’a ait Rumeli Hisarı Mahallesi’nde bulunan taşınmazın satım gerekçesini bilmediğini, satışın kararını şirketin verdiğini ileri sürdü. Akpolat, bahsi geçen taşınmazın Aziz İhsan Aktaş’a ait “Elif Lpg ve Akaryakıt” şirketine satım sürecine ilişkin ihale sürecinden bilgisinin olmadığını iddia etti. Beltaş’ın aldığı değerlendirme raporunda yer alan taşınmazın TL cinsinde 269 milyon, Euro cinsinden ise 4 milyon olan değerdeki tutarsızlığın sebebine de bilgisinin olmadığını ekledi. Satışı gerçekleşen taşınmazın “Elif Lpg ve Akaryakıt” firma tarafından yatırılan 70 milyon TL’nin maaş ödemesi gerekçesiyle Beltaş’ın başka bir hesabına, 400 milyon TL’nin Beşiktaş Belediyesi hesabına ve “Sarper Petrolcülük” isimli şirketin 301 milyon TL’yi belediyenin hesabına aktarılması soruldu buna karşılık Rıza Akpolat, “Paraların aktarılma gerekçesini bilmiyorum” dedi. Rıza Akpolat, “Belediyenin yapmış olduğu ihalelerde usulsüzlük olduğunu düşünmüyorum. Aziz İhsan Aktaş’la bağlantım yoktur. Başkanlık dönemimde kimseden menfaat temin etmedim. Kimse bana vaatte bulunmadı Bahsedilen kişi ve firmanın bazılarını ismen biliyorum. Halka temas halindeyim. Belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunu mesai arkadaşlarıma devrettim. Soruşturma konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısımları bize ait değildir. Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi budur. Duyunca mutlu oldum. Daha önce sermaye artırımı yapmıştım. Düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim” diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

MUSTAFA MUTLU'NUN İFADESİ Şüphelilerden Mustafa Mutlu, kendisi adına kayıtlı Aykom Uluslararası Danışmanlık Limited Şirketinin 4 ortağından biri olduğunu söyledi. Bu şirketteki hissesini 2012'de devrettiğini söyleyen Mutlu "Hali hazırda Ankademi Eğitim Danışmanlık Şirketin tek sahibiyim. Bahse konu firma üzerinden kamu ihale mevzuatı eğitimi vermekteyim. Genellikle devlet kurumlarına kamu ihale mevzuatı hakkında eğitim vermekteyim" dedi. Mutlu, ifadesinde "Dosya kapsamında yer alan şüphelilerle herhangi bir ticari ilişkim söz konusu değildir. Sahibi olduğum hiçbir firma ile ihaleye katılmadım. Gayriresmi ortağı olduğum bir firma da bulunmamaktadır. Dosya kapsamında yer alan şirketlerden hiçbirisi bana ait değildir. Bu firmaları da tanımıyorum. Sadece Barka Atık Yönetim Şirketini kamu ihale kurumunun internet sitesini takip etmem sebebiyle ismen hatırlıyorum. Bu firmaların hiçbirinde yöneticiliğim ya da ortaklığım yoktur. Benim şirketim üzerinden hiçbir zaman ihaleye girmedim ya da girilmesine aracılik etmedim. Dosya kapsaminda bahsedilen ihalelerin kim ya da kimler tarafından takip edildiğini bilmiyorum. Ben sadece kamu ihale mevzuatı konusunda devlet kurumlarına hizmet vermekteyim" dedi. YALAN HABERLERE SORUŞTURMA İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ortaya atılan yalan haberlerle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Adliyemizde Sulh Ceza Sorgu işlemleri devam eden ve soruşturma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2024/236201 sayılı soruşturmayla ilgili bir kısım basın organlarında “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın geç saatlerde Adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı” yönündeki yalan haberlere yönelik Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma (TCK md. 217/A) suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır. RIZA AKPOLAT, AZİZ İHSAN AKTAŞ'LA BİRLİKTE 23 ZANLI TUTUKLANDI İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 23 zanlı tutuklandı. Rıza Akpolat tutuklu olarak yargılanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 40 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı. Hakimlik, 8 zanlının ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Ayrıca savcılığın adli kontrol uygulanmasını talep ettiği şüpheliler Ahmet Aktaş, Erdal Kavak, Esra Yenidünya, Fatih Alpkaya, Ferhat Keleş, Mehmet Ertaç Aydın, Mustafa Us, Özcan Tunçel ve Ömer Güngör hakkında nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi Haberi Görüntüle Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar Haberi Görüntüle