Ünlü yönetmen David Lynch, hayatını kaybetti
ABD'li ünlü yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti
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'Blue Velvet', 'Mulholland Drive', 'Eraserhead', 'Wild at Heart', 'Dune' ve 'The Elephant Man' gibi filmleriyle sinema tarihine tanınan ünlü yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti.
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David Lynch’in ölüm haberini ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada; "Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var" ifadeleri yer aldı.
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Geçtiğimiz yıl amfizem teşhisi konulan usta yönetmen, verdiği bir röportajda, hayatı boyunca sigara içmesinin bu hastalığa neden olduğunu açıklamıştı.
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David Lynch’in sağlık durumu son dönemde kötüleşirken, Deadline’a konuşan kaynaklar, yönetmenin Los Angeles’taki evinden taşınmak zorunda kaldığını ve ardından durumunun daha da ağırlaştıktan sonra hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Fotoğraflar: Shutterstock