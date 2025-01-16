Ünlü yönetmen David Lynch vefatı, ünlü isimleri yasa boğdu
'Blue Velvet', 'Mulholland Drive', 'Eraserhead', 'Dune', 'Wild at Heart' ve 'The Elephant Man' gibi filmleriyle tanınan ünlü yönetmen David Lynch, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimler, duydukları üzüntüyü bulundukları paylaşımlarla dile getirdi
Giriş: 16.01.2025 - 22:47 Güncelleme: 17.01.2025 - 01:25
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Demet Evgar
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Zafer Algöz
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İlker Kaleli
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Şenay Gürler
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Tolga Çevik
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İbrahim Büyükak
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Sinem Kobal
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Hazal Kaya
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