Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi: Mourinho ile görüştü iddiası!
Chelsea'de forma giyen Joao Felix için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcuyla ilgilendiği belirtilirken, Jose Mourinho'nun vatandaşı ile transfer için görüştü aktarıldı. İşte detaylar...
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Ara transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, vatandaşı Joao Felix ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
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Mourinho'nun Joao Felix ile yaptığı görüşmede Portekizli yıldızı takımında görmek için ısrar ettiği ifade edildi.
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Joao Felix'in Chelsea'de Cole Palmer ve Christopher Nkunku karşısında forma şansının zora girmesinin, Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendirdiği belirtildi.
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Felix'in Chelsea'de bu sezonki durumundan memnun olmadığı ve 25 yaşındaki futbolcunun bir sonraki durağının kiralık olarak Türkiye olabileceği öne sürüldü.
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2023 yılında 52 milyon bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye transfer olan Joao Felix, bu sezon Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 19 maça çıkarken 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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