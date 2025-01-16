Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında "Moğolistan ile kültürel ilişkilerimizi devam ettirmeyi teyit ettik. İkili ilişkilerimizin yanında bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatına da değinmek istiyorum. İsrail zulmüne sabırla direnen Gazze halkına ve Filistin halkına hayırlı olmasını diliyorum. Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit verilmesine rağmen Gazze teslim olmadı, teslim alınamadı. Gazze zâlime boyun eğmedi. İsrail'in yarattığı yıkımı ortadan kaldırmak gibi çok önemli işler bizi bekliyor. Gazze'de ateşkesin sürmesi için çabalamaya devam etmemiz gerekiyor. İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını sürdürmesi haklı olarak endişelerimizi artırmaktadır. İsrail'in ateşkesi istismar etmesine izin verilmemeli." dedi.

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