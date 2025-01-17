Zaharova'dan NATO Genel Sekreterine yanıt

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte geçtiğimiz hafta Avrupa Parlementosunda yaptığı konuşmada NATO'nun askeri harcamalarına değindi ve harcamaların mevcut hâlinde kalması durumunda gelecekte büyük tehlikeler yaşayacaklarını ifade etti.

Rutte "%2'lik savunma bütçesi yeterli değil. Eğer NATO ülkeleri savunma bütçelerini artırmazsa gelecekte büyük sorunlar yaşayacağız. Gerçekten endişe duyuyorum. Bütçeler artmazsa ya Rusça kursuna gideceğiz ya da Yeni Zelenda'ya taşınacağız." dedi.

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Rutte, özellikle Avrupa ülkelerine savunma sanayiilerini birleştirmeleri ve geliştirmeleri yönünde telkinlerde bulundu.

Rutte'nin Rusça ile ilgili söylemine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan ironik bir yanıt geldi. Zaharova "Bozuk saat nasıl günde iki defa doğruyu gösteriyorsa Rutte de aynı şekilde doğruyu söylemiş. Ancak, Rusçayı korktuğun için öğrenme. Kendi kişisel gelişimin için öğren çünkü Rusça gerçekten çok güzel bir dil. Rusça ile yazılmış edebî şaheserler var. Gezegenimizin seçkin insanları bu dili konuştu. Rusça öğren, biz sana yardımcı olacağız. Online Rusça kurslarımız var." dedi.