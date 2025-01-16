ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah satışını mümkün kılan kararnameyi imzaladı.

Kararname ile birlikte GKRY, ABD'den ayrıca silah ve teçhizat yardımı da alabilecek.

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GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ise kararın tarihi olduğunu vurgularken ABD ile Güney Kıbrıs arasında artan stratejik ortaklığın altını çizdi. Hristodulidis ayrıca X hesabı üzerinden bir başka gönderiyi paylaştı. Gönderide İsrail, Yunanistan ve ABD arasındaki ittifaka GKRY'nin de dâhil olabileceği işaret edildi.

Dışişleri Bakanlığı ise 6 Aralık tarihinde yayımladığı açıklamada GKRY'nin son dönemde artan silahlanma hâline dikkat çekmiş ve bu durumun bölgedenin huzur ve istikrarını daha da bozacağını ifade etmişti.